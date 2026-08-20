Μόλις είχε ολοκληρώσει τις διακοπές της στο νησί των Φαιάκων η «Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα» όπως αποκαλούσαν την Τζίνα Λολομπριτζίτα οι κριτικοί του κινηματογράφου παγκοσμίως και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην πατρίδα της όταν δέχτηκε να δώσει μια και μόνο συνέντευξη για να μιλήσει για την τέχνη, τον κινηματογράφο και την φιλία της με τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Τζίνα Λολομπριτζίτα εκείνη την εποχή δεν μάσησε τα λόγια της αναφερόμενη στη συνεργασία της με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζιλ Ντασέν καθώς δεν είχε πει και τα καλύτερα γι’ αυτήν, ενώ μιλώντας γενικά για τον ελληνικό κινηματογράφο, έπλεξε το εγκώμιο στον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή τον οποίον κατέταξε στους κορυφαίους σκηνοθέτες της παγκόσμιας κινηματογραφίας.

Δηλώνοντας μάλιστα για την ταινία του «Καβάφης» την οποία είχε δει στο Φεστιβάλ της Γάνδης, πως ήταν μια από τις καλύτερες που είχε δει. Αυτός μάλιστα ήταν και ο λόγος που τον αποκαλούσε και μαέστρο.

Μάλιστα τότε είχε εκφράσει σφόδρα την επιθυμία να συνεργαστεί με τον Έλληνα σκηνοθέτη στην νέα του ταινία. Είχε κάνει μάλιστα και δημόσια την επιθυμία της να συμπεριληφθεί στο καστ της ταινίας «El Greco» που ετοίμαζε εκείνη την εποχή ο Γιάννης Σμαραγδής και για τον οποίον η «Λολό» έτρεφε απέραντο θαυμασμό και εκτίμηση.