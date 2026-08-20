Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, με αφορμή ένα απόσπασμα κινουμένων σχεδίων που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η εικόνα ενός κουδουνιού στάθηκε η αφορμή για τον παρουσιαστή να γράψει ένα προσωπικό μήνυμα για την απουσία της μητέρας του, αλλά και για τις στιγμές που οι άνθρωποι έχουν ακόμη την ευκαιρία να μοιραστούν με τους γονείς τους.

«Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανάκουσω»

Στο κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιγράφει με δικά του λόγια τη σκέψη που τον συνοδεύει μετά την απώλεια της μητέρας του.

«Εγώ αυτό το κούδούνι δεν θα το ξανάκουσω…Η Μητέρα μου έφυγε απο την ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι ομως να ήξερα οτι απο ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την Πόρτα θα την αντικρίσω…»

Στη συνέχεια, απευθύνεται σε όσους έχουν ακόμη τη μητέρα τους κοντά τους, ζητώντας τους να μην αφήσουν για αργότερα μια επίσκεψη ή μια αγκαλιά.

«Όλα αυτα σας τα γράφω για ολους εσάς που έχετε ακόμα την Μαμα σας,να βρείτε λίγο χρόνο η πολύ και να πάτε να την δείτε…ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ…»

Ο παρουσιαστής συμπεριέλαβε στο μήνυμά του και τους πατέρες, πριν κλείσει με την αναφορά στο κουδούνι που κάποια στιγμή δεν θα χτυπήσει ξανά.

«Και τόν Μπαμπά σας…Μια μέρα ετσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…»