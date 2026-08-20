Ο δήμαρχος του Κόμο πυροδότησε έντονες αντιδράσεις απαγορεύοντας τα ποδήλατα στο περιτοιχισμένο ιστορικό κέντρο της παραλίμνιας πόλης, αφού παρασύρθηκε από ένα από αυτά. Η απαγόρευση του Αλεσάντρο Ραπινέζε, που τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, αφορά περίπου 30 δρόμους και σημαίνει ότι οι ποδηλάτες, είτε χρησιμοποιούν ηλεκτρικά είτε συμβατικά ποδήλατα, θα πρέπει να αποβιβάζονται και να διασχίζουν τις περιοχές αυτές πεζοί.



Ο Ραπινέζε δέχθηκε αμέσως πυρά, με ομάδες κατοίκων και πολιτικούς από όλο το πολιτικό φάσμα να τον κατηγορούν ότι διεξάγει προσωπική βεντέτα. Ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει συλλογή υπογραφών ζητώντας την ανακληση του μέτρου, ενώ ποδηλάτες σχεδιάζουν διαμαρτυρία στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η υπεράσπιση της απόφασης και το ατύχημα έξω από το δημαρχείο

Υπερασπιζόμενος την απόφασή του, ο Ραπινέζε δήλωσε στο Ansa: «Με κατηγόρησαν ότι υιοθέτησα αυτό το μέτρο επειδή με χτύπησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο – ασφαλώς, αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι ενεργούν με βάση τις εμπειρίες τους και ξέρω πώς είναι να σε χτυπάει ένα από αυτά τα θηρία».



Η σύγκρουση συνέβη τον Ιούνιο καθώς ο Ραπινέζε έβγαινε από το δημαρχείο, ειρωνικά αμέσως μετά τη συνεδρίαση της δημοτικής αρχής για τον περιορισμό της κυκλοφορίας στο κέντρο. Ο υπαίτιος δεν έχει αποκαλυφθεί. Ο Ραπινέζε δήλωσε ότι η απαγόρευση ήταν απαραίτητη για τη δημόσια ασφάλεια, ειδικά σε ένα μέρος γεμάτο τουρίστες.

Bürgermeister von Como verbietet Fahrräder im Stadtzentrum https://t.co/A9rzIAUEg2 pic.twitter.com/qrIasIgMAQ — Kleine Zeitung (@kleinezeitung) August 20, 2026

Το μέτρο ισχύει για όλα τα ποδήλατα, καθώς ο ιταλικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν διακρίνει τα ηλεκτρικά από τα παραδοσιακά. Τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια είχαν ήδη απαγορευτεί το 2022.

Πύρινα βέλη από την αντιπολίτευση και τους επαγγελματίες

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους επηρεαζόμενους δρόμους είναι οι πλατύτεροι στο κέντρο και ότι η απαγόρευση αποκλείει ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Το μέτρο θα επηρεάσει ιδιαίτερα τους διανομείς και τους καταστηματάρχες.



Ο Βιντσέντζο Φαλάνγκα, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Nova Como, κατηγόρησε τη διοίκηση ότι «μετατρέπει τα ατομικά προβλήματα σε συλλογικά». Το Δημοκρατικό Κόμμα τόνισε ότι «το Κόμο αξίζει ένα σύστημα κινητικότητας που εξασφαλίζει την ασφάλεια των πεζών χωρίς να τιμωρεί τους κατοίκους», ενώ ο Πάολο Εμίλιο Ρούσο της Forza Italia χαρακτήρισε την απαγόρευση «τρέλα», σύμφωνα με τον Guardian.



Ωστόσο, ο Ραπινέζε αρνείται να κάνει πίσω: «Σε άλλες πόλεις, ένα παιδί καταλήγει στο νοσοκομείο και μετά οι πολιτικοί αναλαμβάνουν δράση. Εδώ, εγώ δεν κατέληξα καν στο νοσοκομείο. Με χτύπησε ένα ποδήλατο, συγκέντρωσα πληροφορίες και από εκεί προήλθε αυτό το μέτρο».