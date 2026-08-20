Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά παίκτη για τα άκρα της επίθεσης και σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ έχει κάνει πρόταση για τον Ιλάν Κεμπάλ της Παρί FC, η οποία φέρεται να ζητάει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ολοκληρώσει τη δουλειά τους στη μεταγραφική περίοδο καθώς εξακολουθούν να κινούνται για την απόκτηση ενός και ενός εξτρέμ, με τα γαλλικά ΜΜΕ να αναφέρουν και το όνομα του Κεμπάλ πλέον.

Ο 28χρονος Αλγερινός εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να παίξει και σαν επιθετικός χαφ, έχει συμβόλαιο ως το 2028 με την Παρί FC, με την οποία είχε πέρυσι 9 γκολ και 4 ασίστ σε 29 συμμετοχές στη Ligue 1.

Οι εμφανίσεις του Κεμπάλ είχαν ως αποτέλεσμα να ενδιαφερθούν αρκετές ομάδες για την απόκτησή του και μία εξ αυτών, σύμφωνα με το «Foot Mercato», είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη κάνει πρόταση.

Για τον Κεμπάλ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρονται και οι Μαρσέιγ, Χαλ, Αλ Φατέχ αλλά και ομάδες των ΗΠΑ, με την Παρί FC να ζητάει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.