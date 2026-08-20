Στην Πολωνία συνελήφθη ένας Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας ενός αξιωματούχου της βιομηχανίας όπλων της Ουκρανίας για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελείς και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

Οι δυτικές χώρες και η Ουκρανία κατηγορούν εδώ και καιρό τη Ρωσία ότι στρατολογεί άτομα, συμπεριλαμβανομένων και Ουκρανών, για να πραγματοποιούν σαμποτάζ και κατασκοπεία. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί αυτού τους είδους τους ισχυρισμούς. Η ρωσική πρεσβεία στην Πολωνία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σχολιασμό του εν λόγω περιστατικού.



Ο ύποπτος που ταυτοποιείται μόνο ως Σέρχιι Π. βάσει της πολωνικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει έναν εκπρόσωπο της ουκρανικής βιομηχανίας όπλων στο Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο.



«Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Σέρχιι Π. τοποθέτησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το πιθανό θύμα», αναφέρει η ABW σε ανακοίνωσή της.



«Ο μηχανισμός προοριζόταν να πυροδοτηθεί εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε λόγω δυσλειτουργίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Polish security services have detained a Ukrainian man over an alleged Russian-backed car bomb plot targeting a representative of Ukraine’s arms industry.https://t.co/VBqFCbQi0y — TVP World (@TVPWorld_com) August 20, 2026

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα ο ύποπτος διέφυγε στην Πολωνία, όπου συνελήφθη στη Βαρσοβία. Ο ίδιος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας με χρήση εκρηκτικών και κατοχή εκρηκτικών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Ο ίδιος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 15 ετών ή ισόβιας κάθειρξης, ανέφεραν οι εισαγγελείς.



«Η υπόθεση αποδεικνύει ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πραγματοποιούν επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και αξιοποιούν άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ χωρών», αναφέρει η ABW.



Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Πολωνία συνέλαβε έναν Ρώσο πολίτη που κατηγορείται ότι στρατολογήθηκε από τη Μόσχα για να δολοφονήσει έναν Ουκρανοαμερικανό πολίτη στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.