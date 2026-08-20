Σε παρατεταμένη περίοδο πολύ υψηλών θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα, με τον καιρό να καθίσταται θερμότερος σταδιακά από την Παρασκευή 21 Αυγούστου και να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το βασικό χαρακτηριστικό του επερχόμενου κύματος ζέστης δεν θα είναι τόσο η ακραία ένταση όσο η διάρκειά του, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για αρκετές ημέρες.

Η πιο δύσκολη περίοδος τοποθετείται, με τα σημερινά δεδομένα, από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν ή και θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από την Παρασκευή

Η άνοδος θα αρχίσει να γίνεται αισθητή ήδη από την Παρασκευή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά να κινούνται στους 37 με 38 βαθμούς και σε ορισμένες περιοχές να αγγίζουν τους 39.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν αποκλείονται τιμές 40 έως 41 βαθμών Κελσίου.

Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν περισσότερο στο επίκεντρο της ζέστης είναι:

η Κεντρική Μακεδονία

η Θεσσαλία

η Στερεά Ελλάδα

η Αιτωλοακαρνανία

η Πελοπόννησος

Υψηλές θερμοκρασίες, πάντως, θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το δύσκολο στοιχείο: Οι θερμές νύχτες

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιορισμένη υποχώρηση της θερμοκρασίας τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Όταν ο υδράργυρος παραμένει υψηλά ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, η θερμική καταπόνηση γίνεται εντονότερη, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανακουφιστεί επαρκώς από τη ζέστη.

Η κατάσταση απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή για ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας και γενικότερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Ο καιρός την Παρασκευή 21 Αυγούστου

Για την Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους ή τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους έως τα 6 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 32-34 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 17 έως 34-36 βαθμούς, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσουν και τους 37.

Στη Θεσσαλία αναμένονται από 17 έως 36-38 βαθμοί, με τοπικές μέγιστες ακόμη και στους 39.

Στην Ήπειρο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34-35 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 36-37 βαθμούς και κατά τόπους έως τους 38.

Στα Επτάνησα αναμένονται θερμοκρασίες έως 34-36 βαθμούς.

Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη οι μέγιστες θα κυμανθούν κυρίως στους 31-33 βαθμούς, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 36 με 37.

37 βαθμοί στην Αθήνα

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, με ελάχιστη γύρω στους 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς.

Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η ζέστη

Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες, με την κορύφωση να τοποθετείται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, μια πρώτη αποκλιμάκωση θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά τις 26 ή 27 Αυγούστου.

Ακόμη και τότε, όμως, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του μήνα δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη μεταβολή σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, γεγονός που αναμένεται να συντηρήσει την ξηρασία σε αρκετές περιοχές και να διατηρήσει αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.