Έντονη ζέστη και μάλιστα με διάρκεια περιμένουν οι μετεωρολόγοι τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, χωρίς πάντως να μιλούν ακόμη για καύσωνα.

«Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα για καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δούμε αν στις επόμενες ανανεώσεις διατηρηθεί ή ενισχυθεί το υπάρχον θερμό σήμα. Προς το παρόν, είναι ασφαλέστερο να μιλάμε για παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών με πιθανότητα να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα για καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δούμε αν στις επόμενες ανανεώσεις διατηρηθεί ή ενισχυθεί το υπάρχον θερμό σήμα. Προς το παρόν, είναι ασφαλέστερο να μιλάμε για παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών με πιθανότητα να… pic.twitter.com/LaVTcSiqBH — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 20, 2026

Από την πλευρά του, ο προγνώστης καιρού, Σάκης Αρναούτογλου, επισήμανε μέσω YouTube: «Θα μας κουράσει η ζέστη… Μας περιμένει παρατεταμένη και έντονη ζέστη μεταξύ 24 και 27 Αυγούστου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και 40άρια και 41 βαθμούς. Γενικά θα κυλήσει πολλή ζέστη το επόμενο 10ήμερο».

Δείτε πώς θα διαμορφωθούν οι θερμοκρασίες μέχρι τα τέλη Αυγούστου περίπου:

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε άρθρο που δημοσιεύει στην προσωπική του ιστοσελίδα, αναφέρεται στους καύσωνες στα τέλη Αυγούστου, επισημαίνοντας ότι το στοιχείο που αξίζει περισσότερο την προσοχή είναι η μεγάλη διάρκεια της ζέστης. «Τα ensembles διατηρούν τις θερμοκρασίες σε πολύ υψηλά επίπεδα επί πολλές συνεχόμενες ημέρες και δεν εμφανίζουν κάποια απότομη και ουσιαστική αποκλιμάκωση μέχρι προς το τέλος του δεκαημέρου. Επομένως, περισσότερο από ένα σύντομο και ακραίο θερμικό ξέσπασμα, διαφαίνεται ένα παρατεταμένο επεισόδιο μεγάλης ζέστης, του οποίου η τελική ένταση μένει να προσδιοριστεί στις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις».

Λάρισα: Η διάρκεια περισσότερο από την ένταση

Στη συνέχεια, αναφέρεται στη Λάρισα, γράφοντας: Το ECMWF ENS διατηρεί κατά κανόνα τις μέγιστες περίπου στους 36–38°C, ενώ το GEFS είναι θερμότερο και για αρκετές ημέρες πλησιάζει τους 39–40°C. Υπάρχει επομένως σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων ως προς την ένταση.

Εκεί όπου συμφωνούν περισσότερο είναι στη διάρκεια. Από τις 21–22 Αυγούστου και ουσιαστικά μέχρι το τέλος του δεκαημέρου η θερμοκρασία παραμένει επίμονα υψηλή. Παράλληλα, η απουσία ουσιαστικών βροχοπτώσεων ενισχύει την εικόνα μιας σταθερής, ξηρής και πολύ θερμής περιόδου.

Αθήνα: Πολύ ζεστές ημέρες και κυρίως θερμές νύχτες

Στην Αθήνα η εικόνα των δύο ensembles παρουσιάζει μεγαλύτερη σύγκλιση. Από τις 23 Αυγούστου και μετά οι μέγιστες κινούνται γενικά γύρω στους 37–38°C, χωρίς προς το παρόν ισχυρό σήμα για ακραίες τιμές άνω των 40°C. Εκείνο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι ελάχιστες θερμοκρασίες: προς τις 25–28 Αυγούστου το ECMWF τις ανεβάζει περίπου στους 28–29°C, ενώ και το GEFS διατηρεί πολύ θερμές νύχτες. Για μια μεγάλη αστική περιοχή αυτό είναι σημαντικότερο από έναν μεμονωμένο πολύ υψηλό μέγιστο, καθώς περιορίζεται η νυχτερινή ανακούφιση και συσσωρεύεται η θερμική καταπόνηση. Και στην Αθήνα, λοιπόν, το βασικό χαρακτηριστικό που διαφαίνεται σήμερα είναι η διάρκεια και η συνεχής θερμική επιβάρυνση και όχι η ακραία κορύφωση της θερμοκρασίας.

Συνολικά, η λέξη-κλειδί της σημερινής προοπτικής είναι «διάρκεια».

Οι ισχυρότεροι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου

Οι καύσωνες στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο για την Ελλάδα, επισημαίνει ο κ. Κολυδάς.

Ξεχωρίζει ο εξαιρετικά ισχυρός καύσωνας της 20–26 Αυγούστου 1958, όταν σημειώθηκαν 47,2°C στα Τρίκαλα και 45°C στη Λάρισα, ενώ την επόμενη ημέρα η Αθήνα έφθασε τους 43,6°C. Ακολούθησαν αξιόλογα επεισόδια στις 19–22 Αυγούστου 2006, με 44°C στο Άργος, και στις 24–26 Αυγούστου 2007, όταν καταγράφηκαν 42,4°C στο Άργος και 42,2°C στον Πύργο.