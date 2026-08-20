Ο Αρμάντο Γκονζάλες έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στις δηλώσεις του λίγο πριν την αναχώρησή του από το Μεξικό δεν έκρυψε τη χαρά του.

Ο 23χρονος Μεξικανός είναι τελικά ο επιθετικός που ξεχώρισαν οι «ερυθρόλευκοι» και προχωρούν στην απόκτησή του καθώς έχουν συμφωνήσει σε όλα πλέον με την Τσίβας Γκουαδαλαχάρα, στην οποία αγωνιζόταν.

Οι Πειραιώτες πρόσφεραν 8,5+2 εκατ. ευρώ στους Μεξικανούς καθώς και ποσοστό μεταπώλησης 20%, με τις δύο ομάδες να δίνουν τα χέρια και τον Γκονζάλες να ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Μια μεταγραφή που τον έχει ενθουσιάσει, όπως φάνηκε και από όσα είπε στους συμπατριώτες του πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. «Είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να πάω εκεί. Μου αρέσει πολύ ο Ολυμπιακός», ήταν τα λόγια του Γκονζάλες.