Η Μαρίνα Βερνίκου έφτασε μέχρι τον βυθό της Αλιμιάς στην Ηρακλειά, εκεί όπου βρίσκεται ένα γερμανικό υδροπλάνο Arado AR 196 από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ίδια κατέγραψε την κατάδυση και δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στο Instagram, δείχνοντας το ναυάγιο από κοντά. Το αεροσκάφος βρίσκεται σε βάθος περίπου 9 έως 11 μέτρων και αποτελεί ένα από τα υπολείμματα μιας ιστορίας που ξεκινά το 1943.

Η ιστορία του Arado AR 196

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Μαρίνα Βερνίκου στην ανάρτησή της, το αεροσκάφος ήταν γερμανικό αναγνωριστικό υδροπλάνο και κατέπεσε στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πτώση του έγινε μετά από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διασωθούν.

Το αεροσκάφος παρέμεινε στη θάλασσα για δεκαετίες. Το 1982, σύμφωνα με την περιγραφή της, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε προς τα πιο ρηχά νερά της Αλιμιάς. Εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά:

«Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9–11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε».

Η κατάδυση στην Αλιμιά

Στο βίντεο που ανάρτησε, η Μαρίνα Βερνίκου κατεβαίνει στη θάλασσα φορώντας βατραχοπέδιλα και ολόσωμο μαγιό και κινείται προς το σημείο όπου βρίσκεται το αεροσκάφος.

Στη συνέχεια εξηγεί τι συνέβη με το ναυάγιο πολλά χρόνια μετά την πτώση του:

«Χρόνια αργότερα, το 1982, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα».

Το βάθος στο οποίο βρίσκεται το Arado AR 196 επιτρέπει, σύμφωνα με την ίδια, να είναι ορατό ακόμη και χωρίς κατάδυση όταν οι συνθήκες στη θάλασσα είναι κατάλληλες.

«Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και από την επιφάνεια», έγραψε η Μαρίνα Βερνίκου.