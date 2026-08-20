Στο FIR Λευκωσίας ενεργοποιήθηκε το σύστημα αυτόματης προειδοποίησης Alert όταν επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737-800 και τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό βρέθηκαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους κινδύνους που προκαλεί η στάση της Τουρκίας στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Το χρονικό της επικίνδυνης προσέγγισης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο βόρειο τμήμα της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κοντά στα όρια με το FIR Άγκυρας. Το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος Airbus A400M Atlas (TUAF770) πραγματοποίησε άνοδο προς το επίπεδο πτήσης FL360 έχοντας παρεκκλίνει από το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης, την ίδια ώρα που το επιβατικό Boeing (TOM56T) κατερχόταν προς το επίπεδο FL350.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατήγγειλε τη στάση της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας πως το στρατιωτικό αεροσκάφος δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας.

Από την πλευρά της, η Συντεχνία τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν αναφέροντας:

«Πλήρης αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών από την Τουρκία».

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των ελεγκτών υπογράμμισαν ότι η παρουσία μη εξουσιοδοτημένων μαχητικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) της Τουρκίας αποτελεί καθημερινότητα:

«Αυτό συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, εδώ και δεκαετίες».

Beyond increased air traffic, ATCOs in Nicosia ACC and at Larnaca and Paphos Approach do their best to ensure flight safety affected by unauthorised Turkish Air Force aircraft and UAVs, operating almost constantly along critical routes and near the two aerodromes of Cyprus. pic.twitter.com/Wqass9BObW — ΠΑΣΕΕΚ (@CYATCU_NEWS) August 19, 2026

Τι απαντά η Πολιτική Αεροπορία Κύπρου

Αρμόδιες πηγές της Πολιτικής Αεροπορίας μιλώντας στο philenews ξεκαθάρισαν ότι η κατάσταση παραμένει απολύτως διαχειρίσιμη, επισημαίνοντας πως το προσωπικό διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της για το θέμα, η Πολιτική Αεροπορία υπογράμμισε:

«Η παρουσία και δραστηριοποίηση τουρκικών αεροσκαφών στον χώρο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Nicosia FIR) αποτελεί διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο επιχειρησιακό δεδομένο, το οποίο o έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας καλείται να διαχειριστεί σε σχεδόν καθημερινή βάση. Δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, για ένα πρωτόγνωρο ή απρόβλεπτο επιχειρησιακό φαινόμενο. Είναι σημαντικό, επομένως, να διαχωρίζεται η ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου επιχειρησιακού φαινομένου από την πραγματική κατάσταση αεροπορικής ασφάλειας».

Αναφορικά με τους χειρισμούς που έγιναν στη συγκεκριμένη πτήση, η αρμόδια αρχή συμπλήρωσε:

«Στο συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, η συνεχής επιτήρηση και η επιχειρησιακή επαγρύπνηση του προσωπικού επέτρεψαν την έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής σύγκλισης των πορειών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων. Η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και το επιχειρησιακό προσωπικό διαθέτει την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή διαχείριση ακόμη και ιδιαίτερα απαιτητικών καταστάσεων».