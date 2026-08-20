Με άκρως καλοκαιρινή εμφάνιση η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού επισκέφθηκε το περίφημο ρεστοράν της Τασίας στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς εν μέσω των καλοκαιρινών της διακοπών.

Η πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών «Neptune Group» βρέθηκε στην ιδιαίτερη της πατρίδα, την Κεφαλονιά, για να απολαύσει κάποιες ημέρες ξεκούρασης μέσα στον Δεκαπεντάγουστο, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις τόσο στην Ε.Ε.Ε όσο και στο τιμόνι της ναυτιλιακής εταιρείας που διευθύνει είναι αυξημένες. Ωστόσο η εβδομάδα αυτή είναι όπως φαίνεται καλή προκειμένου να μπορέσει να αποφορτιστεί από το βαρύ της πρόγραμμα.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης της στο ρεστοράν της Τασίας στο Φισκάρδο η Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε βρέθηκε και δείπνησε με τον επίσης Κεφαλλονίτη εφοπλιστή Μιχάλη Λυκιαρδόπουλο. Όσο για το μενού που επέλεξε η παρέα του ελληνικού εφοπλισμού φρόντισε προσωπικά η αλέγκρα Τασία που αποκάλυψε και την συνάντηση των δυο εφοπλιστών στο ρεστοράν της σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, κάτω από την αναμνηστική φωτογραφία « Απόλαυσαν παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα που αγαπάμε να μαγειρεύουμε, και εμείς νιώσαμε πραγματικά τυχεροί που τους φιλοξενήσαμε».