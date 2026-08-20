Μεγάλη συζήτηση προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες στα social media οι φήμες ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος ασπάστηκε το Ισλάμ, με δημοσιεύματα και αναρτήσεις να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου αποφάσισε τελικά να βάλει τέλος στα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά ισχύει.

Οι φήμες για αλλαγή θρησκεύματος του άλλοτε σπουδαίου άσου της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Βραζιλίας εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας από τη Βραζιλία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσαν δηλώσεις θρησκευτικού προσώπου στη Βραζιλία, αλλά και προσωπικές εξελίξεις στη ζωή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, οι οποίες έδωσαν τροφή για νέες εικασίες.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος έγινε μουσουλμάνος

Η συζήτηση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τον γάμο του Ρομπέρτο Κάρλος με μουσουλμάνα γυναίκα.

Το γεγονός ότι στην τελετή υπήρχαν στοιχεία και παραδόσεις που συνδέονται με το Ισλάμ ήταν αρκετό για να αρχίσουν να κυκλοφορούν στα social media ισχυρισμοί ότι ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής είχε επίσης ασπαστεί τη μουσουλμανική πίστη.

Οι σχετικές αναρτήσεις πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα, με αρκετούς χρήστες να παρουσιάζουν την πληροφορία ως δεδομένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον ίδιο τον Ρομπέρτο Κάρλος.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος βάζει τέλος στα σενάρια

Ο 53χρονος Βραζιλιάνος αποφάσισε τελικά να απαντήσει δημόσια στις φήμες.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Okaz» της Σαουδικής Αραβίας, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ασπαστεί το Ισλάμ, παρά τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, όμως, εξέφρασε τον σεβασμό του τόσο προς τη μουσουλμανική πίστη όσο και προς τη θρησκευτική ζωή της συζύγου του.

«Είναι υπέροχο να βλέπω τη σύζυγό μου να προσεύχεται, όμως οι φήμες ότι έγινα μουσουλμάνος δεν είναι αληθινές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για το Ισλάμ»

Ο Ρομπέρτο Κάρλος θέλησε παράλληλα να καταστήσει σαφές ότι η διάψευση της είδησης δεν αλλάζει τη θετική στάση που διατηρεί απέναντι στο Ισλάμ.

Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπογράμμισε ότι σέβεται βαθιά τη θρησκεία της συζύγου του και τη μουσουλμανική πίστη συνολικά, διαχωρίζοντας όμως αυτόν τον σεβασμό από το ζήτημα της προσωπικής του θρησκευτικής ταυτότητας.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του έβαλε έτσι τέλος, τουλάχιστον από τη δική του πλευρά, στο κύμα των αναρτήσεων που τον ήθελαν να έχει αλλάξει θρήσκευμα.

Από μια προσωπική στιγμή σε παγκόσμιο viral

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια πληροφορία μπορεί να διογκωθεί μέσα σε λίγες ώρες στα social media.

Ο συνδυασμός του γάμου του με μουσουλμάνα, των ισλαμικών στοιχείων στην τελετή και των σχετικών αναφορών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ήταν αρκετός για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε ασπαστεί το Ισλάμ.

Τελικά, όμως, ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός: σέβεται απόλυτα το Ισλάμ, αλλά δεν έχει γίνει μουσουλμάνος.