Περισσότερα από 2.000 ανθρωποειδή ρομπότ ετοιμάζονται να κατακλύσουν το Πεκίνο για να τρέξουν, να σηκώσουν βάρη, να παίξουν επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ πονγκ) και να εκτελέσουν εργασίες που θυμίζουν όλο και περισσότερο πραγματική εργασία – και να διαγωνισθούν έτσι για το δεύτερο World Humanoid Robot Games 2026.

Οι δεύτεροι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ διεξάγονται από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου στο Εθνικό Στάδιο Ταχείας Παγοδρομίας του Πεκίνου, με τους διοργανωτές να καταγράφουν 2.056 ρομπότ από 666 ομάδες και 16 χώρες. Ο αριθμός αυτός είναι υπερτετραπλάσιος σε σύγκριση με την πρώτη διοργάνωση του 2025.



Παρά τη συμμετοχή από 16 διαφορετικές χώρες, η διοργάνωση παραμένει συντριπτικά κινεζική. Οι διοργανωτές περιλαμβάνουν 641 κινεζικές ομάδες και 1.975 εγχώρια ρομπότ, που εκπροσωπούν 157 εταιρείες και 200 ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Οι συμμετοχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και άλλες χώρες δίνουν στον διαγωνισμό διεθνή χαρακτήρα, όμως οι αριθμοί υπογραμμίζουν την κλίμακα της προσπάθειας που καταβάλλει η Κίνα στον τομέα της ανθρωποειδούς ρομποτικής.

Στο μεταξύ, η προπόνηση των ρομπότ έχει ξεκινήσει, προκαλώντας ένα σωρό ξεκαρδιστικά απρόοπτα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που προπονείτο έτρεξε πολύ γρήγορα, δεν κατάφερε να σταματήσει, προσέκρουσε σε ένα προστατευτικό μαξιλάρι και έσπασε στη μέση…

WATCH: A humanoid robot training for the “Robot Olympics” in Beijing runs too fast, fails to stop, slams into a safety cushion, and breaks at the waist pic.twitter.com/WEHdYCiPlO — Breaking911 (@Breaking911) August 20, 2026

Αυστηρότεροι κανόνες και δοκιμασίες σε πραγματικό περιβάλλον

Οι διοργανωτές αυστηροποίησαν τους κανόνες αυτονομίας για να πιέσουν την τεχνολογική ωρίμανση. Ο τηλεχειρισμός απαγορεύεται στα περισσότερα αθλήματα, ενώ το όριο χρόνου για το sprint 100 μέτρων μειώθηκε από τα τρία λεπτά στο ένα.



Σύμφωνα με το CGTN, οι αγώνες περιλαμβάνουν 51 αγωνίσματα και 1.301 αναμετρήσεις μέσα σε πέντε ημέρες. Στα νέα αθλήματα περιλαμβάνονται η επιτραπέζια αντισφαίριση, η άρση βαρών, το άλμα εις μήκος και η διελκυστίνδα.



Πέρα από τον αθλητισμό, οι δοκιμασίες σε προσομοιωμένα σενάρια αυξήθηκαν σε 21, τοποθετώντας τα ρομπότ σε εννέα περιβάλλοντα, όπως ξενοδοχεία, εργοστάσια, βιβλιοθήκες και καταστήματα λιανικής. Ειδικοί διαγωνισμοί τεστάρουν λεπτές κινητικές δεξιότητες, όπως τη δρομολόγηση καλωδίων και τη συναρμολόγηση εργαλείων.

Včera začala Světová robotická konference v Pekingu. Při té příležitosti úspěšně vstoupil na burzu čínský výrobce robotů Unitree. A zatímco na sociálních sítích lidi baví záběry humanoidních strojů věnujících se například sportu, bojovým uměním nebo tanci, stává se sektor novým… pic.twitter.com/FLDrkIDcNz — ČT24 (@CT24zive) August 20, 2026

«Μόλις τα ρομπότ κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες του “τελευταίου μέτρου”, μπορούν να μετατρέψουν τα μετάλλια σε παραγγελίες και να περάσουν από την αρένα στους χώρους εργασίας», δήλωσε ο Τσιανγκ Γκουανγκτσί από το Δημοτικό Γραφείο Οικονομίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής του Πεκίνου.



Η πρώτη διοργάνωση του Αυγούστου 2025 είχε προσελκύσει 280 ομάδες και πάνω από 500 ρομπότ, αποδεικνύοντας τη ραγδαία ανάπτυξη της διοργάνωσης, σύμφωνα με το Techrepublic.com