Με 400 επιπλέον βαθμούς ολοκλήρωσε η Ελλάδα την ευρωπαϊκή βραδιά της Πέμπτης (20/8), χάρη στον απολογισμό των εκπροσώπων της που περιλάμβανε μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Η χώρα διατήρησε τη 12η θέση στη βαθμολογία της UEFA, χωρίς ωστόσο να εκμεταλλευτεί στον μέγιστο βαθμό την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο την Τσεχία.



Το καλύτερο αποτέλεσμα της βραδιάς ήρθε από τον ΟΦΗ, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα για την παρουσία του στη League Phase του Europa League.



Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να προσθέσει μία ακόμη ελληνική νίκη. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 2-0 της Χράντετς Κράλοβε, όμως οι Τσέχοι αντέδρασαν στα τελευταία λεπτά και έφτασαν στο 2-2, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Conference League.



Ισόπαλος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του και ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπραν στην Τούμπα, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε στο φινάλε να διαμορφώσει το 1-1. Έτσι, θα διεκδικήσει στη Νορβηγία την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League.

Η μάχη με Τσεχία και Πολωνία

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη 12η θέση, έχοντας πλέον 42.012 βαθμούς. Η Τσεχία, που αποτελεί έναν από τους βασικούς αντιπάλους της στη σχετική κατάταξη, πρόσθεσε μόλις 100 βαθμούς και παρέμεινε 11η με 44.325.



Η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες περιορίστηκε, όχι όμως στον βαθμό που θα μπορούσε εάν ο Παναθηναϊκός είχε διατηρήσει το προβάδισμά του απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για τη βαθμολογία, καθώς Ελλάδα και Τσεχία βρίσκονται σε άμεση μάχη για καλύτερη θέση.



Η τσεχική συγκομιδή επηρεάστηκε επίσης από δύο ήττες. Η Βικτόρια Πλζεν έχασε με 3-0 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa League, ενώ η Γιάμπλονετς ηττήθηκε με 1-0 από τη Ρέιντζερς στο Conference League.



Στη 10η θέση βρίσκεται η Πολωνία με 44.825 βαθμούς. Η Γιαγκελόνια επικράτησε με 4-0 της Ιμπέρια και η Λεχ Πόζναν συνέτριψε με 7-0 την Τουν, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στο Europa League. Ωστόσο, μετά την Κατοβίτσε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αποκλεισμού και για την Γκόρνικ Ζάμπρζε, η οποία ηττήθηκε εντός έδρας με 3-2 από τη Μονακό. Αντίθετα, η Ράκοφ διατήρησε τις πιθανότητές της μετά το 2-2 με τη Χάιντουκ στο Σπλιτ.



Για την Ελλάδα, καθοριστικό ζητούμενο παραμένει να συνεχίσουν και οι πέντε εκπρόσωποί της στις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς στην Τσεχία, καθώς ενδεχόμενη πρόκριση των «πράσινων» θα συνδυαστεί με αποκλεισμό ομάδας μιας χώρας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την Ελλάδα στην κατάταξη.



Η κατάταξη της UEFA

10. Πολωνία 44.825 (4/5)

11. Τσεχία 44.325 (4/5)

12. Ελλάδα 42.012 (5/5)

13. Δανία 37.556 (4/4)

14. Νορβηγία 35.412 (5/5)