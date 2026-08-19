Τα 35 του χρόνια συμπληρώνει σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο Τάιλερ Μακμπέθ, με τον Στέφανο Κασσελάκη να επιλέγει μια δημόσια προσωπική αφιέρωση για να του ευχηθεί.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών ανέβασε στα social media φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της κοινής τους ζωής και συνόδευσε το υλικό με ένα εκτενές μήνυμα για τον σύζυγό του.

Στην ανάρτησή του έκανε αναφορά τόσο στη διαδρομή του Τάιλερ Μακμπέθ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα όσο και στην επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της υγείας.

Από τις ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να ξεκινήσει την ανάρτησή του καταγράφοντας τις πόλεις στις οποίες έζησε ο σύζυγός του, πριν φτάσει στην Ελλάδα.

«Μπιλόξι, Μισισίπι. Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα. Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Μαϊάμι, Φλόριντα. Αθήνα, Ελλάδα (!!)».

Ακολούθησε μια αναφορά στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τάιλερ Μακμπέθ έχει επηρεάσει τους ανθρώπους που γνώρισε στην πορεία της ζωής του.

«Όπου κι αν σε οδήγησε η ζωή, εντυπωσίασες όλους όσοι σε γνώρισαν με την ειλικρινή καλοσύνη, τη ζεστή προσωπικότητα και τη μεγάλη καρδιά σου», έγραψε.

Στο ίδιο μήνυμα ο Κασσελάκης στάθηκε και στην επαγγελματική δραστηριότητα του συζύγου του, κάνοντας ειδική αναφορά στην παρουσία του σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

«Έχεις βοηθήσει να θεραπευτούν χιλιάδες ασθενείς και έχεις σώσει εκατοντάδες ζωές, μέσα στη ΜΕΘ και πέρα από αυτή. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν».

«Είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα»

Το μήνυμα του Στέφανου Κασσελάκη ολοκληρώθηκε με μια προσωπική αναφορά στη σχέση τους και στην κοινή πορεία που συνεχίζουν να διαμορφώνουν.

«Είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα και τόσο ευγνώμων που σε έχω σύντροφο ζωής σε αυτό το ταξίδι που διαμορφώνουμε μαζί. Στα 35, λοιπόν, και σε όλα όσα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες του ζευγαριού, με τον Κασσελάκη να μοιράζεται έτσι δημόσια τις ευχές του για τα γενέθλια του Τάιλερ Μακμπέθ