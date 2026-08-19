Μέσα από ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Τουρκία συνδέει το ελληνικό σχέδιο για τις ΑΠΕ με το σύνολο των ζητημάτων που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανοιχτά στο Αιγαίο. Και σε αυτή τη νέα τοποθέτηση επαναφέρει μία ιδιαίτερα βαριά διατύπωση, κάνοντας λόγο για περιοχές των οποίων η «κυριότητα» δεν έχει, κατά την τουρκική άποψη, μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Η αναφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή γίνεται με αφορμή ένα ελληνικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ και όχι κάποια νέα εξέλιξη γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες ή τις έρευνες υδρογονανθράκων.

Το νέο πλαίσιο τέθηκε σήμερα σε ισχύ με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά τη χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Άγκυρα, ωστόσο, επέλεξε να δώσει στη δική της απάντηση σαφώς ευρύτερη διάσταση.

Η φράση που ξαναβάζει στο τραπέζι η Άγκυρα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετζελί σχολίασε σήμερα, 19 Αυγούστου, την απόφαση της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο, δεν παράγει για την Τουρκία οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα.

Η επίμαχη αναφορά βρίσκεται ακριβώς στη συνέχεια της δήλωσής του.

Ο Κετζελί υποστήριξε ότι το ελληνικό πλαίσιο δεν έχει νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία, μεταξύ άλλων επειδή αφορά, σύμφωνα με την τουρκική διατύπωση, «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών».

Πρόκειται για τη διατύπωση που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ελληνική πλευρά, καθώς η Άγκυρα δεν αναφέρεται απλώς σε διαφωνία για τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων.

Εντάσσει το ελληνικό σχέδιο στο πλαίσιο των ευρύτερων ελληνοτουρκικών διαφορών στο Αιγαίο.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ: «Δεν επηρεάζει τη νομική μας θέση»

Ο Κετζελί συνέχισε στην ίδια γραμμή, υποστηρίζοντας ότι παρόμοιες ελληνικές κινήσεις δεν μεταβάλλουν τη θέση της Τουρκίας.

«Όπως έχουμε τονίσει σε διάφορες περιπτώσεις στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τα ζητήματα του Αιγαίου», ανέφερε.

Η διατύπωση αυτή είναι σημαντική για έναν ακόμη λόγο.

Η Άγκυρα παρουσιάζει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο όχι ως μία μεμονωμένη διοικητική απόφαση της Αθήνας, αλλά ως ακόμη μία ενέργεια που, σύμφωνα με τη δική της ανάγνωση, συνδέεται με τις διαφορές των δύο χωρών στο Αιγαίο.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ δεν αφήνει δηλαδή το θέμα να παραμείνει αποκλειστικά στο επίπεδο της ενεργειακής πολιτικής.

Γιατί η αναφορά στις ΑΠΕ αποκτά γεωπολιτική διάσταση

Το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσιάζει το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ως ένα εργαλείο που καθορίζει κανόνες, κριτήρια και περιορισμούς για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η τουρκική αντίδραση μεταφέρει, όμως, τη συζήτηση σε διαφορετικό επίπεδο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι επειδή το ελληνικό πλαίσιο αφορά και το Αιγαίο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Τουρκία σε περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στα ευρύτερα ζητήματα κυριαρχίας και δικαιοδοσίας.

Η λέξη «κυριότητα» επομένως δεν εμφανίζεται τυχαία στην ανακοίνωση.

Η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί τον όρο aidiyeti, αναφερόμενη σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς» που, κατά την τουρκική θέση, δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η ίδια διατύπωση μεταδίδεται αυτούσια από το Anadolu και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν μιλά μόνο για τις ανεμογεννήτριες

Αυτό είναι ίσως το στοιχείο που κάνει τη σημερινή ανακοίνωση διαφορετική από μία συνηθισμένη διπλωματική αντίδραση σε ένα ενεργειακό σχέδιο.

Η Τουρκία θα μπορούσε να περιοριστεί στο να δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τις ελληνικές χωροθετήσεις ή ότι αυτές δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα για την ίδια.

Αντί γι’ αυτό, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ εντάσσει το ζήτημα στους «αλληλένδετους μεταξύ των δύο χωρών προβληματισμούς για το Αιγαίο», όπως αποδίδεται η σχετική τουρκική διατύπωση.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετεί τους «γεωγραφικούς σχηματισμούς» που, σύμφωνα με την Άγκυρα, δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα.

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει πάντως ότι θέλει «διάλογο»

Παρά την αιχμηρή αναφορά, η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ δεν σταματά εκεί.

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει την πρόθεσή της για συνεργασία με την Ελλάδα και παραπέμπει στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών του Δεκεμβρίου 2023.

Έτσι, η σημερινή τουρκική τοποθέτηση κινείται σε δύο επίπεδα.

Από τη μία, απορρίπτει οποιαδήποτε νομική συνέπεια του ελληνικού σχεδιασμού για την Τουρκία.

Από την άλλη, επαναφέρει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και ταυτόχρονα δηλώνει ότι παραμένει διαθέσιμη για συνεργασία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα ελληνικό σχέδιο που αφορά την ενέργεια και τις ΑΠΕ αποκτά μέσα από την τουρκική ανακοίνωση μία σαφή διάσταση που αγγίζει τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Και το σημείο που δύσκολα περνά απαρατήρητο είναι η αναφορά της Άγκυρας σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς» που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.