Η Τουρκία προχώρησε σε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο σήμερα, ενώ ένα από τα περιστατικά εξελίχθηκε σε εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών F-16, σε μια ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, συνολικά 12 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου. Στον σχηματισμό συμμετείχαν επτά F-16, από τα οποία δύο έφεραν οπλισμό, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών CN-235, καθώς και τέσσερα drones.

Παράλληλα με τις 25 παραβιάσεις, καταγράφηκαν 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Η εμπλοκή μεταξύ Λέσβου και Χίου

Το περιστατικό που ξεχώρισε σημειώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στη Λέσβο και τη Χίο. Δύο τουρκικά οπλισμένα F-16 βρέθηκαν απέναντι σε ελληνικά μαχητικά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αερομαχία.

Τα δύο οπλισμένα αεροσκάφη πετούσαν συνοδεύοντας άλλο ζεύγος τουρκικών μαχητικών, σε σχηματισμό που σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες προσομοίωνε αποστολή συνοδείας βομβαρδιστικών.

Οι τουρκικοί σχηματισμοί κινήθηκαν στον βορειοανατολικό, τον κεντρικό και τον νοτιοανατολικό τομέα του Αιγαίου. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δραστηριότητα της ημέρας.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγραφή παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Η δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Αιγαίο έχουν επανέλθει σε έντονο ενδιαφέρον, με τις κινήσεις της Άγκυρας να περιλαμβάνουν τόσο επανδρωμένα μαχητικά όσο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.