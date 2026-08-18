Ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ετοιμάζεται να μιλήσει για εκείνη όπως δεν έχει κάνει ποτέ μέχρι σήμερα, μέσα από το νέο του βιβλίο Swan Song: Diana, My Sister. Στις σελίδες του, όπως αναφέρει ο ίδιος, θα καταγράψει τη δική του εκδοχή για τη ζωή της, επιχειρώντας να ξεχωρίσει τις προσωπικές του αναμνήσεις από όσα έχουν γραφτεί όλα αυτά τα χρόνια.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και έρχεται λίγο πριν από τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από τον θάνατο της Νταϊάνα, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον γύρω από το περιεχόμενό του.

Ο ίδιος ο Τσαρλς Σπένσερ εξηγεί γιατί αποφάσισε τώρα να μιλήσει. Όπως αναφέρει, οι επανειλημμένες προτάσεις για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή του τον οδήγησαν στην απόφαση να γράψει ο ίδιος όσα θυμάται.

«Καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα, έχω δεχθεί και πάλι καταιγισμό αιτημάτων για συνεντεύξεις σχετικά με την αδελφή μου.

«Αυτό με έπεισε να καταγράψω, μια για πάντα, τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, αντί να αισθάνομαι ξανά την αμηχανία διαβάζοντας τις απόψεις άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει αποδεκτές ως γεγονότα».

Και είναι η επόμενη φράση του που δίνει τον τόνο στο νέο έργο:

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως προσπάθησα να κάνω και όταν εκφώνησα τον επικήδειό της».

«Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα»

Ο Τσαρλς Σπένσερ δεν περιορίζεται στην καταγραφή αναμνήσεων. Συνδέει ευθέως το νέο βιβλίο με τον επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία της αδελφής του το 1997, όταν εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν την τελετή.

«Όπως και στον επικήδειό μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

Στη συνέχεια περιγράφει πώς θα ήθελε να δουν την αδελφή του όσοι δεν πρόλαβαν να τη γνωρίσουν όσο ζούσε.

«Ελπίζω αυτό το βιβλίο να ενδιαφέρει τους πολλούς ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της Νταϊάνα, όπως ήταν όταν ζούσε. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν όσοι ήταν πολύ μικροί για να τη θυμούνται στην περίοδο της ακμής της αισθανθούν, αφού το διαβάσουν, ότι καταλαβαίνουν ποια πραγματικά ήταν: μια μοναδική και δυναμική προσωπικότητα, γεμάτη αγάπη, χάρισμα και αμφιβολίες για τον εαυτό της, που έζησε τη ζωή με όλες της τις δυνάμεις και άφησε τον κόσμο καλύτερο, παρά το γεγονός ότι έφυγε από τη σκηνή ενώ ήταν ακόμη τόσο νέα».

Η επιλογή του τίτλου Swan Song: Diana, My Sister παραπέμπει σε ένα προσωπικό αφήγημα, γραμμένο από τον άνθρωπο που μεγάλωσε μαζί με την Νταϊάνα και υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σημαντικών περιόδων της ζωής της.

Η Νταϊάνα μέσα από τα μάτια του αδελφού της

Ο Τσαρλς Σπένσερ έχει αναφερθεί κατά καιρούς στην αδελφή του, κυρίως μέσα από αναρτήσεις και φωτογραφίες που συνδέονται με τα παιδικά τους χρόνια ή τον τάφο της. Δεν είχε όμως μέχρι σήμερα προχωρήσει σε μια εκτενή προσωπική αφήγηση για τη ζωή της.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα γεννήθηκε το 1961 και παντρεύτηκε το 1981 τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, Κάρολο. Από τον γάμο τους απέκτησαν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 1996.

Έναν χρόνο αργότερα, η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, σε ηλικία 36 ετών. Μαζί της έχασαν τη ζωή τους ο Ντόντι Φαγιέντ και ο οδηγός της Mercedes, Ανρί Πολ.

Στην κηδεία της, ο αδελφός της είχε εκφωνήσει έναν επικήδειο που είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, μεταξύ άλλων για την αναφορά του στη «βιολογική της οικογένεια». Εκείνη η ομιλία αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο ο Τσαρλς Σπένσερ μιλά για την αδελφή του.

«Πολλές αποκαλύψεις» στο νέο βιβλίο

Ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House UK προαναγγέλλει ένα βιβλίο με ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο συγγραφέας του δεν είναι απλώς ένας ιστορικός ή συγγραφέας, αλλά ο αδελφός της γυναίκας για την οποία γράφει.

Ο εκδοτικός διευθυντής Ντάνιελ Μπάνιαρντ αναφέρει:

«Πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορικής σημασίας, καθώς αφηγείται την ιστορία μιας από τις πιο εμβληματικές και πολιτιστικά σημαντικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, είναι ένα απολύτως μοναδικό έργο, καθώς έχει γραφτεί από τον κόμη Σπένσερ, μέσα από μια τόσο προσωπική οπτική».

Ο ίδιος κάνει λόγο και για το περιεχόμενο του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει «πολλές αποκαλύψεις που αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις». Ο Τσαρλς Σπένσερ θα αφηγηθεί και την ηχητική έκδοση του βιβλίου. Το Swan Song: Diana, My Sister αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου