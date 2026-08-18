Γκάφα στην ΕΡΤ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής «Συνδέσεις», όταν ευχήθηκαν τα γενέθλια του Παρασκευά Άντζα, παρά το γεγονός ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει φύγει από τη ζωή. Ο παλαίμαχος αθλητής απεβίωσε στις 25 Μαΐου σε ηλικία 49 ετών στο νοσοκομείο Δράμας, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS).

Το τηλεοπτικό λάθος και η προσπάθεια διόρθωσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην ενότητα «Σαν σήμερα», με αφορμή την ημερομηνία γέννησης του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Ξάνθης και του Ολυμπιακού στις 18 Αυγούστου 1976. Στη διάρκεια της προβολής εμφανίστηκε η εικόνα του, την οποία συνόδευε η αναγραφή «Γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας».

Αντιλαμβανόμενος το συμβάν στον αέρα της εκπομπής, ο παρουσιαστής Αλέξανδρος Μόρντουντακ επιχείρησε να διαχειριστεί την κατάσταση, αναφέροντας ότι η φωτογραφία του Άντζα θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο, ενώ η κάτω σήμανση της οθόνης συνέχιζε να αναγράφει την ηλικιακή αναφορά.