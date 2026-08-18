Με πρωταγωνιστή τον Ούρζι που πέτυχε και τα δύο γκολ, ο Λεβαδειακός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε με 10 παίκτες από το 34′ λόγω αποβολής του Σίλβα και προκρίθηκε στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα, είχαν μεγάλη ευκαιρία με το τετ α τετ του Εμμανουηλίδη στο 19′, πλησίασαν κι άλλες φορές στο γκολ, ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος όμως έκανε μεγάλες επεμβάσεις για τους φιλοξενούμενους.

Τα δεδομένα άλλαξαν στο 34′, όταν ο Σίλβα αποβλήθηκε για το φάουλ στον Παπαδόπουλο που ήταν έτοιμος να μπει στην περιοχή και είδε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας με 10 παίκτες τον Αστέρα Τρίπολης.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 43′, ο Ούρζι σκόραρε από κοντά, μετά το λάθος του Έντερ στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, για το 1-0 και στο 63′ βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0, σφραγίζοντας την πρόκριση του Λεβαδειακού στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Άνακερ, Παντέα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας (46′ Λαμαράνα), Συμελίδης (87′ Μπάουζα), Παπαδόπουλος (83′ Τσάρας), Γκούμας, Ούρζι (71′ Βρακάς), Εμμανουηλίδης (71′ Κομπνάν).

Αστέρας Τρίπολης (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεζ, Κουρμπέλης (75′ Πέρεθ), Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλλος, Ορόσκο (46′ Μπρόνσον), Ρικαρντίνιο.