Με γκολ των Νούνιες, Τσούμπερ και Τσιλούλη ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1 τον Πύργο στο Περιστέρι και προκρίθηκε στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και φρόντισαν να το επιβεβαιώσουν και στο γήπεδο, βάζοντας βάσεις νίκης από νωρίς. Η ομάδα του Περιστερίου άνοιξε το σκορ στο 16′ με κεφαλιά του Νούνιες μετά τη σέντρα του Πνευμονίδη και στο 25′ ήρθε και το 2-0 με το σουτ του Τσούμπερ εντός περιοχής.

Στο 39′ ο Ατρόμητος πλησίασε στο τρίτο γκολ με το σουτ του Μουντέ αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να φαίνονται για πρώτη φορά στο 41′, όταν ο Δασκαλόπουλος προσπάθησε να μειώσει με πλασέ αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 68′ ο Τσιλούλης έκανε από κοντά το 3-0 για τον Ατρόμητο, με τον Πύργο να μειώνει σε 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 75′ με τον Λεμονή.