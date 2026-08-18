Η Madonna μίλησε για την Ελλάδα με λόγια που έδωσαν ξεχωριστό τόνο στη βραδιά των 68ων γενεθλίων της στην Κέρκυρα, αποκαλύπτοντας στους ανθρώπους που είχε προσκαλέσει – ανάμεσά τους ο συνεργάτης του Newsbeast Παναγιώτης Νικολακόπουλος – τα συναισθήματά της.

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου στις Κουραμάδες Κέρκυρας, όπου η Madonna διοργάνωσε ένα ιδιωτικό ελληνικό γλέντι για τα γενέθλιά της, έχοντας κοντά της την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Αμερικανίδα σταρ έκανε μια πιο προσωπική αναφορά στη ζωή της. Μίλησε για τους ανθρώπους που συνάντησε στην πορεία της, για εκείνους που δεν βρίσκονται πλέον κοντά της, αλλά και για την αγάπη που συνεχίζει να δέχεται.

Ιδιαίτερη θέση στα λόγια της είχε η οικογένειά της. Όπως ανέφερε, αποτελεί για εκείνη βασικό κομμάτι της ζωής της, ενώ στη συνέχεια πέρασε σε κάτι που έχει καθορίσει ολόκληρη την πορεία της: τη μουσική.

Για τη Madonna, η μουσική συνδέεται άμεσα με την αγάπη και τη δημιουργία. Μίλησε για την ανάγκη της να συνεχίζει να γράφει και να δημιουργεί, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική παραμένει κομμάτι της ταυτότητάς της.

Η Madonna για την Ελλάδα και την Κέρκυρα

Η αναφορά της στην Ελλάδα ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν στη διάρκεια της βραδιάς.

Μιλώντας για τον τόπο στον οποίο επέλεξε να περάσει τα γενέθλιά της, η Madonna εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι βρίσκεται στην Κέρκυρα, χαρακτηρίζοντάς την έναν «μαγικό» και «ευλογημένο» τόπο.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν περιορίστηκε, άλλωστε, στην Κέρκυρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Madonna είχε πραγματοποιήσει μια σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα, αναζητώντας μια διαφορετική εμπειρία μακριά από το σκηνικό των καλοκαιρινών διακοπών.

Από την Κέρκυρα στα Μετέωρα για τρεις ώρες

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Madonna έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, συνοδευόμενη από περίπου 12 άτομα. Η μετακίνησή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ μαζί της ήταν και ο γιος της.

Η παραμονή της στην περιοχή κράτησε περίπου τρεις ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00. Στο διάστημα αυτό επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, η οποία άνοιξε ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα είχε ήδη ολοκληρωθεί το ωράριο για το κοινό.

Τα σπασμένα πιάτα, η τούρτα και η ανάρτηση στο Instagram

Λίγες ώρες μετά τον εορτασμό, η ίδια η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βραδιά, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «It’s My Birthday! Eat, Pray, Love, Drink, Dance, Break plates, Feed Cats!! Thank you G*D!», προσθέτοντας στο τέλος την ελληνική σημαία και μια κόκκινη καρδιά.

Στα στιγμιότυπα αποτυπώνονται χαρακτηριστικές στιγμές από το γλέντι στο γραφικό καλντερίμι των Κουραμάδων. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται με εντυπωσιακό floral φόρεμα και ένα μεγάλο στεφάνι από ροζ λουλούδια στα μαλλιά, ενώ σε ένα από τα πλάνα στέκεται μπροστά από την πολυεπίπεδη λευκή τούρτα γενεθλίων της, η οποία είναι διακοσμημένη με ένα μεγάλο χρυσό μάτι στο κέντρο, αστεράκια και δεκάδες αναμμένα κεριά.

Σε άλλη φωτογραφία, ο φωτογραφικός φακός εστιάζει στα χρυσά της παπούτσια, πάνω στο πλακόστρωτο που είναι γεμάτο από τα σπασμένα πιάτα του χορού, επιβεβαιώνοντας το παραδοσιακό ελληνικό κλίμα της εκδήλωσης.