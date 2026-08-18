Ο Τάσος Χαλκιάς επέλεξε ένα χειρόγραφο ποίημα για να εκφράσει όσα τον απασχολούν περίπου δύο εβδομάδες μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Ο ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram το ποίημα «ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ», ένα κείμενο που μιλά για την απώλεια, την ανάγκη να προχωρά κανείς μπροστά και τη σημασία του να συνεχίζει να δημιουργεί, ακόμη και όταν προηγείται μια δύσκολη εμπειρία.

Ανάμεσα στους στίχους ξεχωρίζει η προτροπή «Να χτίζεις, να δημιουργείς / ποτέ να μην σταματήσεις», ενώ προς το τέλος επανέρχεται η φράση που έδωσε και τον χαρακτηριστικό τόνο στην ανάρτησή του: «κάνε τον πόνο σύντροφο, / μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις».

Το ποίημα που δημοσίευσε ο Τάσος Χαλκιάς:

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιος είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νου

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή.

να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να παίξει.

Περπάτα βήμα θαρετό,

πότε αργό, πότε γοργό

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ,

άλλη φορά δε θα το πω,

ώρα να προσπεράσεις!

Για ό,τι έκανες καλό

ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,

μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!



Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ μη σταματήσεις

κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα, βάσανα καημοί,

αγάπες και αναμνήσεις

σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κάνε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

θα φύγω τώρα, θα χαθώ

κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μην το αραιώσεις,

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις…»

Η φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

Η ανάρτηση έρχεται μετά την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, στην οποία ο Τάσος Χαλκιάς έχασε το σπίτι του. Ο γιος του, Άρης, είχε δημοσιεύσει βίντεο από το εσωτερικό του κατεστραμμένου ακινήτου, αποτυπώνοντας την έκταση των ζημιών.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την απώλεια, αναφερόμενος όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και σε αυτό που πίστευε ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να αφήσει στα δύο παιδιά του.

Τότε είχε δηλώσει στην εκπομπή OnLine:

«Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ”θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω».

Στη νέα του ανάρτηση δεν αναφέρεται ονομαστικά στη φωτιά ή στο σπίτι. Το ποίημα, ωστόσο, περιστρέφεται γύρω από την απώλεια, τις αναμνήσεις που χάνονται και την προσπάθεια να συνεχιστεί η δημιουργία.