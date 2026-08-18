Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμερα αναφορά για πλοίο που επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης, ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ. Από το χτύπημα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας αναγνώρισαν το πλοίο στο Reuters ως το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Minoan Dignity με σημαία Λιβερίας, λέγοντας ότι χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Οι πηγές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου.

Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.

Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αρχές διεξάγουν έρευνα, τόνισε η υπηρεσία.