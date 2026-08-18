Μπορεί ο Δεκαπενταύγουστος να πέρασε, όμως στα νερά της Κεφαλονιάς η κίνηση της παγκόσμιας ελίτ κάθε άλλο παρά δείχνει να υποχωρεί.

Γιγαντιαία superyachts έχουν απλωθεί από το Φισκάρδο και την Άσσο μέχρι την Αγία Ευφημία, τον Λουρδά και τον κόλπο του Αργοστολίου, δημιουργώντας μία εικόνα που θυμίζει περισσότερο Μονακό ή Σεν Τροπέ παρά το τέλος της υψηλής περιόδου στο Ιόνιο.

Όπως μεταδίδει το kefaloniapress.gr, ανάμεσά τους βρίσκονται σκάφη που συνδέονται με ορισμένους από τους γνωστότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο: τον ιδρυτή της Revolut Nik Storonsky, τον πρώην CEO της Google Eric Schmidt και τον ιδρυτή της αυτοκρατορίας της Zara Amancio Ortega.

Και μόνο οι εκτιμώμενες αξίες των μεγαλύτερων γιοτ που βρίσκονται αυτές τις ημέρες γύρω από την Κεφαλονιά ξεπερνούν, σύμφωνα με το Kefalonia Press, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Nik Storonsky – NIXIE: Το νέο «θηρίο» των 102 μέτρων

Το μεγαλύτερο όνομα της φετινής λίστας από πλευράς σκάφους είναι το NIXIE, μήκους 102,4 μέτρων, που παραδόθηκε μόλις το 2026 από τη γερμανική Lürssen.

Το γιοτ έχει συνδεθεί με τον Nik Storonsky, συνιδρυτή και CEO της Revolut, μετά την πολύκροτη αγορά του που βρέθηκε πρόσφατα και στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στη Βρετανία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τη σχετική αγωγή, η αγορά του superyacht αποτιμάται περίπου στα 350 εκατ. ευρώ, με μεσιτική εταιρεία να διεκδικεί προμήθεια εκατομμυρίων υποστηρίζοντας ότι μεσολάβησε για τη συμφωνία. Η πλευρά του Storonsky έχει απορρίψει την απαίτηση ως αβάσιμη. Το NIXIE είναι από μόνο του ένα πλωτό πολυτελές ξενοδοχείο. Διαθέτει χώρους για 12 επισκέπτες, πλήρωμα δεκάδων ατόμων και εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν spa και μεγάλους χώρους αναψυχής.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η τιμή του στην αγορά charter: διατίθεται από 2,4 εκατ. ευρώ την εβδομάδα, χωρίς στα χρήματα αυτά να συμπεριλαμβάνονται τα πρόσθετα έξοδα.

Eric Schmidt – WHISPER: 95 μέτρα με spa, κινηματογράφο και γήπεδο μπάσκετ

Στην ίδια εντυπωσιακή παρέα βρίσκεται το WHISPER, το superyacht μήκους περίπου 95 μέτρων που ανήκει στον πρώην CEO της Google, Eric Schmidt.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος απέκτησε το σκάφος το 2023. Μέχρι τότε ονομαζόταν Kismet και είχε συνδεθεί με τον επιχειρηματία Shahid Khan. Μετά την αγορά μετονομάστηκε σε WHISPER. Το γιοτ της Lürssen διαθέτει μεταξύ άλλων spa με χαμάμ, πισίνα, κινηματογράφο, γυμναστήριο, ελικοδρόμιο και ακόμη και γήπεδο μπάσκετ στο μπροστινό κατάστρωμα.

Το σκάφος είχε διατεθεί προς πώληση πριν αποκτηθεί από τον Schmidt σε τιμή περίπου 160 εκατ. δολαρίων, ενώ σήμερα βρίσκεται και στην αγορά charter. Και εδώ ο λογαριασμός δεν είναι για όλους: η βασική τιμή ενοικίασης για το καλοκαίρι του 2026 ανέρχεται σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ την εβδομάδα.

Το WHISPER δεν είναι άγνωστο στα ελληνικά νερά. Το 2025 είχε χρησιμοποιηθεί για μεσογειακές διακοπές και από τον θρύλο του NBA Magic Johnson, ενώ το Kefalonia Press είχε καταγράψει την παρουσία του στην Κεφαλονιά ήδη από την προηγούμενη θερινή περίοδο.

Amancio Ortega – DRIZZLE: Ο «Mr Zara» επιστρέφει στα αγαπημένα του νερά

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Amancio Ortega, ο άνθρωπος πίσω από τη Zara και τον όμιλο Inditex και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Ο Ισπανός επιχειρηματίας είναι εδώ και χρόνια γνώριμος επισκέπτης του Ιονίου, με ιδιαίτερη αδυναμία στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Το γιοτ που συνδέεται μαζί του είναι το εντυπωσιακό DRIZZLE, ένα Feadship μήκους περίπου 91 μέτρων, που παραδόθηκε το 2024. Το σκάφος είχε εμφανιστεί στον Μύρτο ήδη από το καλοκαίρι του 2024, σημειώνοντας τότε ότι η αξία του νέου αποκτήματος του «Mr Zara» υπολογιζόταν περίπου στα 300 εκατ. δολάρια.

Το DRIZZLE είχε επιστρέψει στην Κεφαλονιά και το καλοκαίρι του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία του Ortega και των σκαφών που συνδέονται μαζί του στο Ιόνιο δεν αποτελεί μεμονωμένη εμφάνιση.

PROJECT X – 1,2 εκατ. ευρώ για επτά ημέρες

Μετά τα γιοτ που συνδέονται με διάσημους δισεκατομμυριούχους, αρχίζει μία δεύτερη κατηγορία εξίσου εντυπωσιακών σκαφών: εκείνων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγορά charter.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το PROJECT X, μήκους 88 μέτρων. Το εντυπωσιακό γιοτ κατασκευάστηκε από την ελληνική Golden Yachts και διαθέτει ελικοδρόμιο, πολλαπλά τζακούζι και beach club.

Για μία εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026, η βασική τιμή charter βρίσκεται στα 1,2 εκατ. ευρώ, πριν από τα επιπλέον έξοδα.

AMARYLLIS – Από περίπου 770.000 δολάρια την εβδομάδα

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η AMARYLLIS, ένα ακόμη μεγάλο superyacht που μπορεί να φιλοξενήσει επισκέπτες με όρους απόλυτης πολυτέλειας.

Η βασική τιμή charter ξεκινά περίπου από 770.000 δολάρια την εβδομάδα, τοποθετώντας το ανάμεσα στα ακριβότερα σκάφη που κινούνται αυτές τις ημέρες στην περιοχή.

VERTIGO – Η ιστιοφόρος «ντίβα» στην Αγία Ευφημία

Στην Αγία Ευφημία βρίσκεται η VERTIGO, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ιστιοφόρα superyachts.

Η σημερινή ιδιοκτησία της δεν είναι δημόσια τεκμηριωμένη με τρόπο που να επιτρέπει την ασφαλή απόδοσή της σε συγκεκριμένο επιχειρηματία. Αυτό που είναι δημόσια γνωστό είναι ότι διατίθεται στην αγορά charter, με τιμή που κινείται περίπου στις 360.000 ευρώ την εβδομάδα.

ARTISAN – 645.000 ευρώ την εβδομάδα

Στην Άσσο βρίσκεται η ARTISAN, μήκους 63 μέτρων.

Το γιοτ άλλαξε χέρια τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς να δημοσιοποιηθεί ο νέος ιδιοκτήτης του. Προηγούμενος γνωστός ιδιοκτήτης ήταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Todd Chaffee, ο οποίος στο παρελθόν είχε μιλήσει δημόσια για τη ζωή του πάνω στο σκάφος.

Σήμερα η ARTISAN προσφέρεται για charter από περίπου 645.000 ευρώ την εβδομάδα.

ORA – 360.000 ευρώ την εβδομάδα τον Αύγουστο

Επίσης στην Άσσο βρίσκεται η ORA των 60 μέτρων.

Η θερινή τιμή ενοικίασής της φτάνει μέσα στον Αύγουστο περίπου τις 360.000 ευρώ την εβδομάδα, ενώ εκτός υψηλής περιόδου η τιμή ξεκινά χαμηλότερα.

MARALA – Σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας στον Λουρδά

Στον Λουρδά έχει αγκυροβολήσει μία εντελώς διαφορετική παρουσία.

Η MARALA, μήκους 59 μέτρων, κατασκευάστηκε το μακρινό 1931 από την Camper & Nicholsons και κουβαλά σχεδόν έναν αιώνα ναυτικής ιστορίας. Μετά από μεγάλη αποκατάσταση έχει επιστρέψει στην αγορά charter, με τιμές που ξεκινούν περίπου από 220.000 ευρώ την εβδομάδα.

Από το Φισκάρδο μέχρι τον κόλπο του Αργοστολίου

Και η λίστα δεν τελειώνει εκεί.

Στο Φισκάρδο βρίσκεται η PAOLITA των 56,7 μέτρων, ένα Sanlorenzo που παραδόθηκε μόλις το 2024. Στην Άσσο ξεχωρίζει η ATLANTE των 54,8 μέτρων, με τη σκοτεινή, σχεδόν «στρατιωτική» αισθητική της. Στον κόλπο του Αργοστολίου βρίσκεται η MARAYA των 54 μέτρων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται και η DILARA, μαζί με αρκετά ακόμη γιοτ μήκους 40 και 50 μέτρων.

Το γιοτ είναι εδώ – ο δισεκατομμυριούχος όχι απαραίτητα

Υπάρχει, ωστόσο, μία βασική διευκρίνιση που είναι απαραίτητη όταν γίνεται λόγος για superyachts και διάσημους ιδιοκτήτες. Το γεγονός ότι ένα γιοτ βρίσκεται στην Κεφαλονιά δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του βρίσκεται και ο ίδιος πάνω στο σκάφος.

Αρκετά από τα συγκεκριμένα γιοτ είναι διαθέσιμα για charter και μπορεί να έχουν ναυλωθεί από άλλους εύπορους πελάτες. Ακόμη και το NIXIE, που έχει συνδεθεί με τον Storonsky, εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην αγορά charter με βασική τιμή 2,4 εκατ. ευρώ την εβδομάδα, ενώ το WHISPER του Schmidt προσφέρεται από 1,2 εκατ. ευρώ.

Και τα 2,4 εκατ. ευρώ είναι μόνο η αρχή

Οι τιμές αυτές είναι συνήθως οι λεγόμενες base charter rates. Πάνω σε αυτές μπορεί να προστεθούν καύσιμα, τρόφιμα και ποτά, λιμενικά τέλη, μετακινήσεις, ειδικές υπηρεσίες, θαλάσσιες δραστηριότητες και φιλοδωρήματα για το πλήρωμα.

Με άλλα λόγια, ακόμη και το 1,2 εκατ. ευρώ για μία εβδομάδα δεν είναι απαραιτήτως ο τελικός λογαριασμός.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ «πλέουν» γύρω από την Κεφαλονιά

Η εικόνα που σχηματίζεται αυτές τις ημέρες γύρω από την Κεφαλονιά είναι εντυπωσιακή ακόμη και για τα δεδομένα του Ιονίου.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή βρίσκονται σκάφη που συνδέονται με ανθρώπους όπως ο ιδρυτής της Revolut Nik Storonsky, ο πρώην CEO της Google Eric Schmidt και ο «Mr Zara» Amancio Ortega, μαζί με μία ολόκληρη αρμάδα charteryachts όπου το κόστος μίας εβδομάδας μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2,4 εκατ. ευρώ πριν από τα έξοδα.

Η συνολική αξία των μεγαλύτερων γιοτ που έχουν συγκεντρωθεί αυτή την περίοδο γύρω από το νησί ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Και η εικόνα δίνει μία διαφορετική απάντηση σε όσους θεωρούν ότι μετά τον Δεκαπενταύγουστο η μεγάλη καλοκαιρινή κίνηση αρχίζει να τελειώνει. Στην Κεφαλονιά, τουλάχιστον στη θάλασσα, ο δεύτερος γύρος μόλις άρχισε.