Ένα ταξίδι περίπου 1.650 χιλιομέτρων από την Πολωνία μέχρι τον Έβρο είχε κάνει ένας νεαρός πελαργός, πριν η διαδρομή του πάρει απρόσμενη τροπή και βρεθεί τραυματισμένος στην άκρη του δρόμου, χωρίς να μπορεί να πετάξει.

Ο φτερωτός ταξιδιώτης εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, κοντά στον κόμβο Εγνατίας-Αρδανίου, από ένα ζευγάρι που περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Οι δύο περαστικοί παρατήρησαν ότι ο πελαργός είχε πρόβλημα στη φτερούγα του και επικοινώνησαν αμέσως με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια μικρή επιχείρηση διάσωσης. Όπως περιγράφει με χιούμορ η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, το τηλεφώνημα ήρθε την ώρα που τα μέλη της ετοιμάζονταν να φύγουν από το γραφείο.

Η πληροφορία ήταν ξεκάθαρη: ένας πελαργός βρισκόταν δίπλα στον δρόμο, η φτερούγα του φαινόταν σπασμένη και, παρότι δεν μπορούσε να πετάξει, κάθε προσπάθεια να τον πλησιάσουν κατέληγε σε κυνηγητό, καθώς έτρεχε «σαν σίφουνας».

Μέλη της οργάνωσης μαζί με εθελοντές του προγράμματος European Solidarity Corps, που φιλοξενούνται στη Δαδιά, έφτασαν στο σημείο, κατάφεραν να πιάσουν το πτηνό και το μετέφεραν σε ασφαλές μέρος για να ελέγξουν την κατάστασή του.

Τότε διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός. Ο πελαργός είχε σπασμένη φτερούγα και αιμορραγούσε.

Ο τραυματισμένος πελαργός μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης «Δράση για την Άγρια Ζωή» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, κτηνίατροι και εθελοντές ανέλαβαν τη φροντίδα του και κατάφεραν να τον κρατήσουν ζωντανό.

Το επόμενο ερώτημα ήταν ποιος ακριβώς ήταν ο μικρός ταξιδιώτης και από πού είχε ξεκινήσει. Την απάντηση έδωσαν δύο μικρά δαχτυλίδια που φορούσε στα πόδια του.

Φωτογραφίες από τα δαχτυλίδια στάλθηκαν στο Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει το πτηνό.

Όπως προέκυψε, επρόκειτο για νεαρό πελαργό που είχε δακτυλιωθεί τον Ιούνιο του 2025 στο Rzeczyn-Wolin της Πολωνίας. Από την περιοχή όπου είχε καταγραφεί στην Πολωνία μέχρι τον Έβρο η απόσταση υπολογίζεται σε περίπου 1.650 χιλιόμετρα, δίνοντας μια εικόνα του μεγάλου ταξιδιού που είχε ήδη πραγματοποιήσει.

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης ευχαρίστησε το ζευγάρι που δεν προσπέρασε αδιάφορα το τραυματισμένο πτηνό και ειδοποίησε άμεσα.

«Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να σωθεί ένα άγριο πουλί», ήταν το μήνυμα της οργάνωσης μετά την επιτυχημένη διάσωση.

Και στην περίπτωση του νεαρού Πολωνού πελαργού, ένα τηλεφώνημα ήταν πράγματι αρκετό για να αποκτήσει το ταξίδι του μια δεύτερη ευκαιρία.