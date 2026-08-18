Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η βίαιη εγκληματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα επίσημα στοιχεία του FBI για το 2025 να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από τότε που η ομοσπονδιακή υπηρεσία άρχισε να καταρτίζει εθνικές εκτιμήσεις το 1936.

Η βίαιη εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 9,7% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πτώση στις ανθρωποκτονίες. Τα νέα δεδομένα έρχονται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος προβάλλουν τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της εγκληματικότητας ως αποτέλεσμα της πολιτικής τους για «νόμο και τάξη».

Ωστόσο, η τάση είχε ξεκινήσει αρκετά πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όπως επισημαίνει το Axios, η πτώση των ανθρωποκτονιών άρχισε το 2022, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, επιταχύνθηκε τα επόμενα χρόνια και συνεχίζεται κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Η ευρύτητα και η διάρκεια της αποκλιμάκωσης καθιστούν δύσκολο, σύμφωνα με την ανάλυση, να αποδοθεί η εξέλιξη σε έναν μόνο πρόεδρο, μία αστυνομική στρατηγική ή μία συγκεκριμένη πολιτική.

Οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 18,1%

Τα τελικά στοιχεία του FBI για το 2025 δείχνουν σημαντική υποχώρηση σχεδόν σε όλες τις βασικές κατηγορίες εγκληματικότητας.

Οι ανθρωποκτονίες και οι ανθρωποκτονίες χωρίς πρόθεση μειώθηκαν κατά 18,1%

και οι ανθρωποκτονίες χωρίς πρόθεση μειώθηκαν κατά 18,1% Οι ληστείες υποχώρησαν κατά 18,5%

υποχώρησαν κατά 18,5% Οι β ιασμοί μειώθηκαν κατά 7,6% και οι διακεκριμένες επιθέσεις κατά 7,2%.

μειώθηκαν κατά 7,6% και οι διακεκριμένες επιθέσεις κατά 7,2%. O δείκτης ανθρωποκτονιών υποχώρησε κατά 18,5% και διαμορφώθηκε στις 4,1 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.

Το επίπεδο αυτό ισοφαρίζει εκείνο του 1955 και του 1956 και αποτελεί το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν οι συγκεκριμένες εθνικές εκτιμήσεις του FBI.

Μεγάλη πτώση και στις κλοπές αυτοκινήτων

Η υποχώρηση δεν περιορίστηκε στα βίαια εγκλήματα.

Τα εγκλήματα κατά της περιουσίας μειώθηκαν συνολικά κατά 12,4%, με τις κλοπές οχημάτων να καταγράφουν πτώση 22,7%

μειώθηκαν συνολικά κατά 12,4%, με τις κλοπές οχημάτων να καταγράφουν πτώση 22,7% Οι διαρρήξεις μειώθηκαν κατά 15,8%

μειώθηκαν κατά 15,8% Οι κλοπές κατά 9,8%

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των στοιχείων είναι ότι η πτώση δεν αφορά μόνο συγκεκριμένες μεγαλουπόλεις, αλλά εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Axios, μειώσεις καταγράφηκαν σε όλες τις πληθυσμιακές κατηγορίες που εξετάζει το FBI, από τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές μέχρι μικρές πόλεις, προάστια και αγροτικές κομητείες.

Οι πόλεις με πληθυσμό από 500.000 έως 999.999 κατοίκους παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συνολική πτώση της βίαιης εγκληματικότητας, κατά 15,3%. Στην ίδια κατηγορία, οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 27,4% και οι ληστείες κατά 22,8%.

Στοιχεία από περισσότερες από 17.000 αστυνομικές υπηρεσίες

Στην ετήσια καταγραφή του FBI που μπορείτε να δείτε εδώ, συμμετείχαν 17.075 υπηρεσίες επιβολής του νόμου, καλύπτοντας περισσότερο από το 96% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες πόλεων με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους υπέβαλαν στοιχεία και για τους 12 μήνες του 2025. Παρά την ιδιαίτερα μεγάλη κάλυψη, το FBI επισημαίνει ότι οι εθνικοί αριθμοί παραμένουν στατιστικές εκτιμήσεις, καθώς χρησιμοποιούνται μέθοδοι υπολογισμού για τα δεδομένα που δεν έχουν υποβληθεί.

Η πτώση συνεχίζεται και το 2026

Οι πρώτες ενδείξεις για το 2026 δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση δεν σταμάτησε με το τέλος της περασμένης χρονιάς.

Ξεχωριστή ανάλυση του Axios, βασισμένη σε στοιχεία της Major Cities Chiefs Association από 66 μεγάλες αμερικανικές κοινότητες, έδειξε ότι σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025:

Οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 17,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2026

μειώθηκαν κατά 17,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2026 Οι ληστείες μειώθηκαν κατά 16,6%

μειώθηκαν κατά 16,6% Οι βιασμοί κατά 6,2%

κατά 6,2% Οι διακεκριμένες επιθέσεις κατά 5,7%

Συνολικά, οι τέσσερις κατηγορίες βίαιων εγκλημάτων παρουσίασαν πτώση περίπου 8,3%, που αντιστοιχεί σε περίπου 14.200 λιγότερα περιστατικά.

Εντυπωσιακές μειώσεις σε Ουάσινγκτον και Μέμφις

Σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις, η υποχώρηση των ανθρωποκτονιών ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Στην Ουάσινγκτον καταγράφηκαν 46 ανθρωποκτονίες στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 82 την ίδια περίοδο του 2025, μείωση 43,9%

Στο Μέμφις, οι ανθρωποκτονίες έπεσαν από 119 σε 67, δηλαδή κατά 43,7% , ενώ στο Χιούστον μειώθηκαν κατά 38,3% , από 154 σε 95

, ενώ στο Χιούστον μειώθηκαν κατά , από 154 σε 95 Η Φιλαδέλφεια κατέγραψε 83 ανθρωποκτονίες έναντι 114 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας πτώση 27,2%

Ακόμη μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν σε μικρότερες αγορές, όπως το Νιούαρκ και το Ράλεϊ, αν και εκεί οι χαμηλότεροι απόλυτοι αριθμοί μπορούν να κάνουν τις ποσοστιαίες μεταβολές να φαίνονται εντυπωσιακότερες.

Δεν κινήθηκαν, πάντως, όλες οι πόλεις προς την ίδια κατεύθυνση. Στο Σαν Ντιέγκο και τη Χονολουλού καταγράφηκαν αυξήσεις στις ανθρωποκτονίες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο Λευκός Οίκος αποδίδει την εξέλιξη στον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος έχει επιχειρήσει να συνδέσει ευθέως τη συνεχιζόμενη πτώση με τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του στις 29 Ιουλίου ανέφερε ότι οι ανθρωποκτονίες στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαν μειωθεί κατά περίπου 18% και βρίσκονταν σε πορεία για το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον 126 χρόνια. Παράλληλα, επικαλέστηκε πτώση 47% στις ληστείες αυτοκινήτων, 20% στις κλοπές οχημάτων, 17% στις ληστείες και 13% στις διαρρήξεις κατοικιών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να κάνει ξανά την Αμερική ασφαλή», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης.

Η αμερικανική προεδρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε πόλεις όπου υπήρξε ομοσπονδιακή παρέμβαση, όπως η Ουάσινγκτον και το Μέμφις, παρουσιάζοντας τις μεγάλες μειώσεις των ανθρωποκτονιών ως αποτέλεσμα της αυξημένης ομοσπονδιακής παρουσίας και της στήριξης των αστυνομικών δυνάμεων.

Η πτώση είχε ξεκινήσει πριν από την επιστροφή Τραμπ

Τα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Η υποχώρηση των ανθρωποκτονιών στις ΗΠΑ είχε αρχίσει ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2022, μετά την έντονη αύξηση που είχε καταγραφεί στα χρόνια της πανδημίας. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε το 2023 και το 2024, επιταχύνθηκε το 2025 και εξακολουθεί να καταγράφεται το 2026.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει και το Council on Criminal Justice, το οποίο βρήκε μείωση περίπου 18% στις ανθρωποκτονίες σε 30 πόλεις κατά το πρώτο μισό του 2026.

Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι η εγκληματικότητα υποχωρεί σε πόλεις με διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες, διαφορετικές αστυνομικές στρατηγικές, διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και διαφορετικό βαθμό ομοσπονδιακής παρέμβασης.

Τα στοιχεία του FBI επιβεβαιώνουν, επομένως, μια πραγματική και ιστορικών διαστάσεων πτώση της βίαιης εγκληματικότητας στις ΗΠΑ. Το πολιτικό ερώτημα για το ποιος δικαιούται να πιστωθεί αυτή την εξέλιξη παραμένει πολύ πιο περίπλοκο.