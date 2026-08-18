Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τον οδικό άξονα που «οδηγεί» από τη Λαμία προς το Καρπενήσι μέσα σε μια καταπράσινη έκταση με πλατάνια και πεύκα βρίσκονται τα ιαματικά Λουτρά της Υπάτης που επισκεπτόταν φανατικά η Βασίλισσα Αμαλία και κυριολεκτικά έζησαν ημέρες δόξας μέχρι και την δεκαετία του 1980 με το πλάνο των επισκεπτών να συνδυάζει το τρίπτυχο: μπάνιο στα λουτρά, βόλτα στην ιαματική πηγή μέσα στο πάρκο και επίσκεψη στα ζαχαροπλαστεία της περιοχής για τους πατροπαράδοτους λουκουμάδες, αργά το βράδυ .

Εξέχουσα θέση στην ευρύτερη αυτή περιοχή αποτελούσε και το υπερμοντέρνο για την εποχή «Ξενία» που λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξη του. Πρόκειται μάλιστα για ένα πολύ ιδιαίτερο «Ξενία» μιας και ανήκει στην κατηγορία των ξενοδοχείων «Ξενία» που καταλαμβάνει μικρή έκταση έναντι των «αδελφών» του, ανά την Ελλάδα, που το κάνει ταυτόχρονα μοναδικό στο είδος του.

Το «Ξενία» των Ιαματικών Λουτρών της Υπάτης, εκτός των διάσημων προσωπικοτήτων που το είχαν επισκεφθεί κατά καιρούς εκμεταλλευόμενοι και την ιαματική πηγή, είχε «πρωταγωνιστήσει» και στην ελληνική ταινία «Νυμφίος Ανύμφευτος» του 1967 του Ορέστη Λάσκου και του Γιώργου Λαζαρίδη με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Γκιωνάκη, την Άννα Φόνσου, τον Κώστα Κακκαβά και τη Νόρα Κατσέλη.

Απόσπαμα απο την ελληνική ταινία «Νυμφίος Ανύμφευτος»

Κατασκευάστηκε το 1958 στην θέση όπου προηγουμένως βρισκόταν το παλιό προπολεμικό ξενοδοχείο «Φθιώτις» και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του Ελληνικού Μοντέρνου Κινήματος. Η αρχική μελέτη για την κατασκευή του ξεκίνησε το 1956 και τελείωσε το 1957 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Χαράλαμπου Σφαέλλου, προϊσταμένου τότε της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)

Το «κόσμημα» αυτό της ξενοδοχειακής αλυσίδας των περίφημων ξενοδοχείων «Ξενία» έχει αφεθεί πλέον στην τύχη του, χωρίς να γνωρίζει το μέλλον του. Έχει αφεθεί στο βασίλειο της λήθης, ενώ οι καταστροφές και οι λεηλασίες που έχουν γίνει κατά καιρούς και για πολλά χρόνια στους χώρους του δεν μαρτυρούν τίποτε από την προγενέστερη αίγλη του.

Ταυτόχρονα το νερό της βροχής που μπαίνει από τα σπασμένα παράθυρα σε συνδυασμό με την υγρασία τους χειμερινούς μήνες έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημίες σε όλο σχεδόν του εσωτερικό του, που έχει γίνει κατάλυμα για άγρια ζώα και πτηνά, αλλά και για «μοναχικούς ταξιδιώτες» κάθε λογής.