Με «βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση» η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Θεωρίας. Σε ένδειξη πένθους, «Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστια τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες από σήμερα».

«Το κενό που αφήνει στην Ακαδημία Αθηνών αλλά και στον επιστημονικό χώρο εν γένει είναι δυσαναπλήρωτο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εξελέγη το 2025 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα «Κοινωνιολογίας-Κοινωνικής Θεωρίας», στη Γ’ Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών.



Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «Τα τακτικά μέλη, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς τους οικείους και συνεργάτες του». Η Ακαδημία υπογραμμίζει ακόμη ότι «Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε ένας σπουδαίος στοχαστής και μία εμβληματική προσωπικότητα στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών».



Παράλληλα, τονίζει ότι άφησε σημαντική παρακαταθήκη στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, μέσα από το ακαδημαϊκό έργο, την κριτική σκέψη και την ενεργό παρουσία του στην κοινωνία των πολιτών.



Η δε απώλειά του προκαλεί συγκίνηση στον ακαδημαϊκό κόσμο, με την Ακαδημία να αναδεικνύει τόσο την επιστημονική προσφορά του όσο και τη συμβολή του στον δημόσιο διάλογο και στην κοινωνική σκέψη.