Ένα εντυπωσιακό σκηνικό δημιουργήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή θαλάσσια ομίχλη κάλυψε περιοχές γύρω από τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο και την Κίμωλο, περιορίζοντας σε ορισμένα σημεία σημαντικά την ορατότητα.

Βίντεο και φωτογραφίες που έστειλε στο Newsbeast ο αναγνώστης Κωνσταντίνος Μανουράς αποτυπώνουν το φαινόμενο κατά μήκος της θαλάσσιας διαδρομής προς την Κίμωλο, με τη θάλασσα και τον ορίζοντα να χάνονται μέσα σε ένα πυκνό πέπλο ομίχλης.

Η ομίχλη έγινε αρχικά ορατή στην περιοχή μεταξύ Σικίνου και Φολεγάνδρου και συνεχίστηκε σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής προς την Κίμωλο.

@newsbeast.gr 🌫️ Θαλάσσια ομίχλη σκέπασε τις Κυκλάδες, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα. Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε σήμερα, 18 Αυγούστου, αρχικά στην περιοχή Σικίνου–Φολεγάνδρου και στη συνέχεια στη θαλάσσια διαδρομή προς την Κίμωλο, φτάνοντας μέχρι και το λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τον αναγνώστη που μας έστειλε το βίντεο, σε ορισμένα σημεία η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ τα πλοία που κινούνταν στην περιοχή ηχούσαν επανειλημμένα τις κόρνες τους. 🎥 Κωνσταντίνος Μανουράς | Newsbeast #Κυκλάδες #Κίμωλος #Φολέγανδρος #Σίκινος #Ομίχλη #Αιγαίο #Newsbeast ♬ original sound – newsbeast

Το φαινόμενο έφτασε και στο λιμάνι της Κιμώλου, όπου κατά τόπους η ορατότητα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, τα πλοία που κινούνταν στη θαλάσσια περιοχή ηχούσαν επανειλημμένα τις κόρνες τους μέσα στην ομίχλη.

Η πρόγνωση έκανε λόγο για πιθανότητα ομίχλης στις Κυκλάδες

Οι εικόνες είναι συμβατές με τη μετεωρολογική πρόγνωση για την Τρίτη. Το meteo.gr ανέφερε στο ημερήσιο δελτίο του αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης στις Κυκλάδες, ενώ οι άνεμοι στη χώρα προβλέπονταν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ.

Η θαλάσσια ομίχλη μπορεί να δημιουργηθεί όταν θερμός και υγρός αέρας κινείται πάνω από σχετικά ψυχρότερα νερά, ψύχεται και η υγρασία του συμπυκνώνεται σε πολύ μικρά σταγονίδια νερού κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειται για μορφή ομίχλης μεταφοράς, η οποία μπορεί, ανάλογα με τους ανέμους, να κινηθεί και προς παράκτιες περιοχές.

Οι εικόνες από τις Κυκλάδες καταγράφηκαν το απόγευμα της 18ης Αυγούστου 2026.