Ιστορική ημέρα για τη Γαλλίδα αστροναύτη Σοφί Αντενό, η οποία πραγματοποιεί για πρώτη φορά διαστημικό περίπατο από τότε που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον, βρίσκεται έξω από τον ISS για εργασίες συντήρησης, με βασικό στόχο την αποσυναρμολόγηση παλαιάς, ελαττωματικής κεραίας.

Με κάμερες στις στολές και επικοινωνία με τον σταθμό

Οι κινήσεις των δύο αστροναυτών καταγράφονται από κάμερες στα κράνη τους, ενώ μέσω μικροφώνων το κοινό μπορεί να ακούει τις συνομιλίες τους με το πλήρωμα του σταθμού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.



Ο αστροφυσικός Πατρίκ Μισέλ σχολίασε στο BFMTV τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας.

«Είναι καλό να βλέπουμε ότι, παρά το τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί. Η Σοφί Αντενό εκπροσωπεί τη Γαλλία και την Ευρώπη και στον σταθμό υπάρχουν επίσης Ρώσοι», δήλωσε.

Υπερηφάνεια για τη Γαλλία

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τη Γαλλίδα αστροναύτη με ανάρτηση στο X.

L’heure des pionnières. En devenant la première Française à sortir dans l’espace, Sophie Adenot incarne une fierté française autant qu’un horizon pour les petites filles qui rêvent d’infini. Le visage de tous les possibles. pic.twitter.com/ZH558vFkrZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2026

«Η ώρα των πρωτοπόρων. Γινόμενη η πρώτη Γαλλίδα που βγαίνει στο διάστημα, η Σοφί Αντενό ενσαρκώνει μια γαλλική υπερηφάνεια όσο και έναν ορίζοντα για τα μικρά κορίτσια που ονειρεύονται το άπειρο», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.



Η επιχείρηση μεταδίδεται ζωντανά, προσφέροντας εικόνες της Γης από το διάστημα και των εργασιών έξω από τον ISS.

Δείτε εικόνες ζωντανά: