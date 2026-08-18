Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στην Κέρκυρα μετά τις καλοκαιρινές εξορμήσεις της σε άλλους ελληνικούς προορισμούς και το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου έκανε μια ανάρτηση από το εστιατόριο του Στέφανου Νεδέλκου, τον οποίο δημοσιεύματα έχουν συνδέσει το τελευταίο διάστημα με την προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια ανέβασε σε story στιγμιότυπο από τον χώρο, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην επιχείρηση και στον ίδιο τον Στέφανο Νεδέλκο. Εκείνος με τη σειρά του αναδημοσίευσε το story στον προσωπικό του λογαριασμό, επιβεβαιώνοντας διαδικτυακά την παρουσία της στο εστιατόριό του.

Οι δύο τους δεν έχουν επιλέξει να δημοσιοποιούν κοινές φωτογραφίες ή να κάνουν δημόσιες αναφορές ο ένας στον άλλον. Η Σίσσυ Χρηστίδου, άλλωστε, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει όσα έχουν γραφτεί για τη μεταξύ τους σχέση.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ανταλλαγή ήταν αρκετή για να καταγραφεί η παρουσία της παρουσιάστριας στον χώρο του επιχειρηματία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από την ίδια για την προσωπική της ζωή.

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο Στέφανος Νεδέλκος, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1991 και με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα, έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια τη ζωή του με την Κέρκυρα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Με ύψος 2,01 μέτρα, ακολούθησε τον δρόμο του μπάσκετ και αγωνίστηκε σε αρκετές ελληνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, φόρεσε τις φανέλες του Κορωπίου, του Πήγασου Κορίνθου και του Φαίακα Κέρκυρας, ενώ ανέλαβε και τον ρόλο του αρχηγού στον Ιόνιο Κέρκυρας.

Παράλληλα με τον αθλητισμό, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην εστίαση στην Κέρκυρα, διατηρώντας καταστήματα στο νησί.

Η επαγγελματική του πορεία έχει έτσι δύο διαφορετικές πλευρές, καθώς από τη μία συνδέεται με το ελληνικό μπάσκετ και από την άλλη με τον χώρο της εστίασης, στον οποίο δραστηριοποιείται πλέον στην Κέρκυρα.