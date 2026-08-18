Με τον Ζίνι στην αρχική 11άδα, αντί του Βάργκα, θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τη Λέφσκι Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Champions League.

Η Ένωση πήγε στη Βουλγαρία για να πάρει το αποτέλεσμα που θα τη μετατρέψει σε ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στη League Phase έχοντας τη ρεβάνς στην έδρα της την επόμενη εβδομάδα και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε μια έκπληξη στην 11άδα.

Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει τους «κιτρινόμαυρους» με τον Στρακόσα στο τέρμα, δεξί μπακ τον Ρότα, αριστερό τον Πήλιο και στόπερ τούς Μουκουντί και Ρέλβας. Στο κέντρο θα είναι οι Κάιρινεν και Μαρίν, στα δύο άκρα της επίθεσης οι Κοϊτά και Μάγερ ενώ το επιθετικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Γιόβιτς και Ζίνι.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Μάγερ, Γιόβιτς, Ζίνι.

Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα.