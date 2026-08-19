Ο ΟΦΗ επιστρέφει στην Ευρώπη αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη (20/8) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa League και ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στη… δίψα που υπάρχει λόγω της τεράστιας πρόκλησης που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Έχοντας κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας την περασμένη σεζόν και το Σούπερ Καπ πριν λίγες μέρες, οι Κρητικοί είναι έτοιμοι για την επιστροφή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο προπονητής τους αναφέρθηκε σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου…

«Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς έχουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας αλλά και επειδή όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία έξι-επτά εβδομάδων, προφανώς είναι δύσκολο να έχεις τον απαραίτητο ρυθμό, εμείς δυστυχώς είμαστε πίσω από την ΤΣΣΚΑ σε αυτό το κομμάτι όμως έχουμε μια ομάδα που δουλεύει και μεγαλώνει παιχνίδι με παιχνίδι, είναι τέτοια η σημασία αυτών των δύο παιχνιδιών που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.

Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε ως ομάδα θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και όλοι όσοι βρισκόμαστε στον σύλλογο, όταν τελειώνει ένα παιχνίδι με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, είναι πλέον στο παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε μια τεράστια πρόκληση, αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ανυπομονησία, είναι κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό, είναι δύο παιχνίδια που για εμάς το mindset έχει γυρίσει, το βλέπω κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις με την δίψα και την όρεξη, υπάρχουν οι ψηλοί στόχοι που βλέπουμε όλοι στο γκρουπ και να πηγαίνουμε πάντα ψηλότερα. Εύχομαι να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ».

Για το αν υπάρχει πίεση: «Ποια πίεση να υπάρχει; Έχουμε περάσει ήδη στην League Phase, οι παίκτες απέδειξαν πέρυσι πως όποια πρόκληση υπάρχει, την κυνηγούν, δίνουν τα πάντα. Έχουμε τεράστια πρόκληση για την πρόκριση, θα είναι τεράστια επιτυχία. Θα παίξουμε δύο παιχνίδια για να τα ευχαριστηθούμε και στο τέλος θα δούμε τι έχει γίνει. Τέτοια παιχνίδια σε μεγαλώνουν ως ομάδα και αν καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase τότε θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα».

Για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Θέλω να πω ότι η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία, έχει ευρωπαϊκό DNA, έχει τον απόλυτο σεβασμό μας και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, είναι το φαβορί με την έννοια της δυναμικής, των εμπειριών.

Από την άλλη, είμαστε και εμείς μια ομάδα με ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμενοι πάντα τον αντίπαλο θέλουμε να γράψουμε νέες ευρωπαϊκές σελίδες. Ο ΟΦΗ είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις, παίκτες που διψάνε επίσης, είμαι σίγουρος πως θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια, στις λεπτομέρειες και τι δυναμική θα βγάλει η κάθε ομάδα.

Η έδρα σίγουρα θα παίξει τον ρόλο της, πιστεύω πως και εμείς αύριο θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Έχοντας δει από κοντά την ΤΣΣΚΑ, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και θέλω να πω ότι παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα αλλά και εμείς έχουμε τις δικές μας λύσεις».

Για το θέμα της απόκτησης ενός σέντερ φορ: «Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η περίοδος μεταγραφών, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Είμαστε σε φάση αναζήτησης, ξέρω πως κάπου έχουμε αργήσει, όμως αυτήν την στιγμή εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε 28 ποδοσφαιριστές, με αυτούς πορευόμαστε, με αυτούς κατακτήσαμε το Super Cup, άρα εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω πως μπορούμε με αυτούς να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Αποδείξαμε και πέρυσι πως σε μια περίοδο πολλών παιχνιδιών είχαμε πολύ καλό ρυθμό, δεν θα ήθελα αυτήν την στιγμή να έχουμε κενό μεταξύ των παιχνιδιών αλλά περισσότερα ματς. Είναι αρχή της χρονιάς, δεν νομίζω πως έχουμε μαζέψει κούραση για να χρειαζόμαστε ξεκούραση. Τώρα θέλουμε συνεχόμενα παιχνίδια, αυτός είναι ο κανονισμός, αυτές είναι οι ημερομηνίες. Θεωρώ πως έχουμε και το ρόστερ ώστε να κάνουμε ροτέισον αν χρειαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί».