Τραγικό θάνατο βρήκε μια 29χρονη κατασκηνώτρια στη νότια Ρωσία, όταν άγρια αρκούδα της επιτέθηκε σε χώρο κατασκήνωσης στο χωριό Αρτιμπάς. Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, το άγριο ζώο άρπαξε την άτυχη γυναίκα μέσα από τη σκηνή της, την έσυρε στο γειτονικό δάσος της οροσειράς Αλτάι και τη δάγκωσε μέχρι θανάτου, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία για το φρικτό περιστατικό.

Ο σύντροφός της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της σε διακοπές στη φύση, δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτός και άλλοι άνθρωποι προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του θηλαστικού, αλλά αυτό δεν βοήθησε σε τίποτα, είπε.



Η γυναίκα ήταν από το Νοβοσιμπίρσκ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές σχεδιάζουν πλέον να επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Στην περιοχή αυτή ζουν πολλές αρκούδες, οι οποίες πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους. Η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας προειδοποίησε τους τουρίστες για τον διαρκή κίνδυνο που υπάρχει από την παρουσία των αρκούδων.



Η Ρωσία, η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, φιλοξενεί πολλές καφέ αρκούδες και πολικές αρκούδες. Οι άνθρωποι δέχονται συχνά επιθέσεις από αρκούδες αν και οι θάνατοι είναι σχετικά σπάνιοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Στα μέσα Ιουλίου, μια αρκούδα σκότωσε έναν 62χρονο άνδρα στην περιοχή Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.