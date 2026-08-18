Ένταση ανάμεσα στους οπαδούς της Λέφσκι Σόφιας και την αστυνομία, με αποτέλεσμα να υπάρξει και ρίψη δακρυγόνων, πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ για τα play off του Champions League.

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, όπως ανακοίνωσε λίγες ώρες νωρίτερα η Λέφσκι, με περισσότερους από 40.000 οπαδούς να βρίσκονται στις εξέδρες, ανάμεσά τους και 2.000 Ενωσίτες.

Οι φίλοι των δύο ομάδων παίρνουν σιγά-σιγά θέση στις εξέδρες και δεν έλειψε και η ένταση ανάμεσα στους οπαδούς της Λέφσκι και την αστυνομία, κάτι περισσότερο από μία ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Η αστυνομία έκανε τελικά χρήση δακρυγόνων για να αποκαταστήσει την τάξη, με τη διοίκηση της Λέφσκι Σόφιας να ζητάει από τους οπαδούς της να μετατρέψουν σε… κόλαση το γήπεδο για την ΑΕΚ.