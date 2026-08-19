Η Ελλάδα μπορεί να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, όμως οι διακοπές δεν είναι δεδομένες για όλους. Για αρκετούς Έλληνες, το κόστος ενός ταξιδιού είναι πλέον απαγορευτικό.

Η κυρία Βασιλική και η κυρία Μαρία, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιγράφουν τη δική τους πραγματικότητα: αυτή της ακρίβειας και των καθηλωμένων συντάξεων, που καθιστούν τις καλοκαιρινές διακοπές μια μακρινή ανάμνηση.

«Πάνε οι διακοπές»

«Διακοπές; Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει η σύνταξη. Έχω χρόνια να πάω, τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια; Πάνε οι διακοπές τώρα, λόγω οικονομικών», αναφέρει η κυρία Βασιλική, περιγράφοντας την καθημερινότητα στην πόλη.

«Λες να μη θέλαμε κι εμείς να πάμε κάπου, να μας τα έχουν έτοιμα, να περνάμε ωραία, να κάνουμε τα μπάνια μας και να μας νταντεύουνε, να σταματήσουμε κι εμείς τις κατσαρόλες; Αμ δε. Κάθε μέρα τα συνηθισμένα, η ρουτίνα. Το να πας δύο τρεις μέρες δεν είναι διακοπές. Να πας δέκα με δεκαπέντε μέρες, να πεις ότι κάπου πήγες. Τώρα; Σε λίγο θα είμαστε με τη μαγκούρα», προσθέτει.

«Παλιά πήγαινα στην Ικαρία – Σήμερα, με τις τιμές στα βαπόρια και τα δωμάτια δεν είναι επιτρεπτό»

Από την πλευρά της, η κυρία Μαρία θυμάται τις εποχές που μπορούσε ακόμη να ταξιδεύει, τονίζοντας πώς οι οικονομικές δυσκολίες περιόρισαν σταδιακά τις επιλογές της.

«Πήγαινα στην Ικαρία και έκανα μπάνια, έκανα θερμά λουτρά. Μετά άρχισαν να μαζεύονται τα οικονομικά, να στενεύουν. Τώρα, με τις τιμές στα βαπόρια, στα δωμάτια και όλη αυτή την κατάσταση, δεν είναι επιτρεπτό. Μας λείπει η αλλαγή του σπιτιού, η αλλαγή της ρουτίνας, η ξεκούραση και η ψυχαγωγία που θα τη βρεις σε έναν ξένο τόπο, με ξένους ανθρώπους», εξομολογείται.

Όσο για το πώς βιώνουν το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα, σημειώνει: «Βλέπουμε τους άλλους που πάνε διακοπές και είναι σαν να πηγαίνουμε κι εμείς μαζί τους. Δυο τρεις μέρες πάνε μόνο οι νέοι που αντέχουνε. Πώς να πάμε εμείς τώρα για δύο τρεις μέρες; Θα μείνουμε μεσοδρομής».

Στέλνοντας ένα μήνυμα στους νεότερους, η κυρία Βασιλική προτρέπει όλους να αξιοποιούν κάθε στιγμή όσο είναι νωρίς: «Να ‘σαι καλά και να προλάβεις τώρα που είσαι νέος να πηγαίνεις διακοπές. Δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολα ή εύκολα. Περνάνε τα χρόνια, η ζωή είναι μία και δεν έχει επιστροφή, οπότε ζήστε τη, ζήστε τη».