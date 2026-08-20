Ισχυρή ώθηση στις επενδύσεις έχει δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιορίζοντας αισθητά ένα από τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά κενά της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με μελέτη της Alpha Bank, οι πραγματικές επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% την περίοδο 2022-2025, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, πίσω μόνο από την Κροατία.

Η ισχυρή επενδυτική επίδοση συνδέεται με το μέγεθος των πόρων του ΤΑΑ που κατευθύνονται στην ελληνική οικονομία. Ελλάδα και Κροατία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους πόρους του Ταμείου σε σχέση με το ΑΕΠ, με το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα να φθάνει το 16%. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στο 16,9% το 2025, καλύπτοντας περίπου τη μισή απόσταση που χώριζε τη χώρα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν μόλις στο 11% του ελληνικού ΑΕΠ, όταν στην ΕΕ κινούνταν περίπου στο 23%. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ελληνικός δείκτης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, στο 18% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2026.

Η επόμενη ημέρα

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και κατά πόσο η επενδυτική δυναμική των τελευταίων ετών μπορεί να διατηρηθεί.

Η μελέτη της Alpha Bank εμφανίζεται σχετικά καθησυχαστική, επισημαίνοντας ότι η επίδραση του ΤΑΑ δεν πρόκειται να σταματήσει απότομα με την εκταμίευση της τελευταίας δόσης, η οποία υπολογίζεται προς τα τέλη του έτους. Οι εναπομείναντες πόροι θα συνεχίσουν να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία, ενώ η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη δρομολογηθεί αναμένεται να διατηρήσει θετικό το αποτύπωμα του Ταμείου και μετά την τυπική ολοκλήρωσή του.

Παράλληλα, μια σειρά νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων αναμένεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για την επόμενη ημέρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ύψους 23 δισ. ευρώ, η συνέχιση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, από το οποίο υπολογίζονται πόροι άνω των 49 δισ. ευρώ. Στο χρηματοδοτικό μείγμα προστίθενται μικρότερα προγράμματα, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Στόχος είναι οι νέες αυτές πηγές χρηματοδότησης όχι μόνο να διατηρήσουν τη ροή επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και να λειτουργήσουν ως μοχλός για την κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων.