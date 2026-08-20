«Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο… Ερείπια είμαστε, ερείπια, εγώ κι η μάνα της, είμαστε ερείπια». Ο πατέρας της 42χροονης διασώστριας που μαχαιρώθηκε στη Σύρο σπάει τη σιωπή του και συγκλονίζει.

Με το κίνητρο του άγριου επεισοδίου να παραμένει άγνωστο, ο πατέρας της διασώστριας μίλησε για την κόρη του και αποκάλυψε στο Star τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία της.

«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”… Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει “έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο;” … Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», ανέφερε.

«Τη μαχαίρωσε με μίσος»

Για τον πατέρα της 41χρονης διασώστριας, η προφυλάκιση του κατηγορούμενου είναι μια πρώτη δικαίωση. Από εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου, η οικογένεια περιμένει απαντήσεις.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό», τόνισε.

Οι δικαστικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, στάθηκαν σε δύο στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση κυρίως του οπτικού υλικού. Οι αντιφάσεις του 41χρονου σε ποιο χέρι κρατούσε το μαχαίρι, αλλά και η απουσία κηλίδων αίματος στα 70 μέτρα που διένυσε το θύμα από τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το μαχαίρωμα έγινε εντός σπιτιού, οι Αρχές έκριναν ότι έγινε εκτός.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει. Γιατί μια μητέρα δύο παιδιών έφυγε από το σπίτι της και έφτασε έξω από την πόρτα του ζεύγους μεταμφιεσμένη, κρατώντας μαχαίρι; Το κίνητρο της ληστείας φαίνεται να απομακρύνεται. Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στα κινητά των εμπλεκομένων.