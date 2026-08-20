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Ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσιλβάνια συγκρούστηκε εν πτήσει με μικρό αεροσκάφος το βράδυ της Τετάρτης 19/08, με αποτέλεσμα και τα δύο να συντριβούν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το εάν υπάρχουν τραυματίες από το αεροπορικό ατύχημα.

Δύο άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), στη σύγκρουση ενεπλάκη ένα ελικόπτερο τύπου Bell 407, στο οποίο βρίσκονταν δύο άνθρωποι, και ένα μικρό αεροσκάφος Cessna 150.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 170 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας. Οι αρχές δεν είχαν διευκρινίσει αρχικά πόσα άτομα επέβαιναν στο Cessna.

Συντρίμμια σε χωράφι

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το ελικόπτερο πεσμένο στο πλάι μέσα σε αγροτική έκταση, με συντρίμμια αεροσκάφους να βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν κοντά στην πόλη Καρλάιλ, με σειρά οχημάτων να φτάνουν στο σημείο της συντριβής.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, γνωστοποίησε ότι είχε ενημερωθεί για το συμβάν και ότι μετέβαινε στην περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο εναέρια μέσα βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης διερευνούν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού.