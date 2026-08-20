Ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσιλβάνια συγκρούστηκε εν πτήσει με μικρό αεροσκάφος το βράδυ της Τετάρτης 19/08, με αποτέλεσμα και τα δύο να συντριβούν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το εάν υπάρχουν τραυματίες από το αεροπορικό ατύχημα.

🚨 A small aircraft and a Pennsylvania State Police helicopter collided midair in central Pennsylvania on Wednesday evening, according to authorities. The FAA said the collision involved a Cessna 150 and a Bell 407



Two people were on board the police helicopter, while the number… pic.twitter.com/cGsOiaaENH — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) August 20, 2026

Δύο άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), στη σύγκρουση ενεπλάκη ένα ελικόπτερο τύπου Bell 407, στο οποίο βρίσκονταν δύο άνθρωποι, και ένα μικρό αεροσκάφος Cessna 150.

A Pennsylvania State Police Bell 407 helicopter and a civilian Cessna 150 collided midair near Carlisle, Pennsylvania this evening.



Two people were aboard the helicopter and one or two were aboard the plane. Their conditions are currently unknown. pic.twitter.com/3du34zyBfU — National Chronicle (@NCNewsOnX) August 20, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 170 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας. Οι αρχές δεν είχαν διευκρινίσει αρχικά πόσα άτομα επέβαιναν στο Cessna.

Συντρίμμια σε χωράφι

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το ελικόπτερο πεσμένο στο πλάι μέσα σε αγροτική έκταση, με συντρίμμια αεροσκάφους να βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή.

🚨A state police helicopter was seen on its side & a plane was mangled after the two collided at the #Carlisle Airport.



The coroner was called to the scene shortly after.



Read updates: https://t.co/il2MkFeK9u#Pennsylvania #USAhttps://t.co/Uv0lN7IS9R pic.twitter.com/HULpVlnY04 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 20, 2026

Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν κοντά στην πόλη Καρλάιλ, με σειρά οχημάτων να φτάνουν στο σημείο της συντριβής.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, γνωστοποίησε ότι είχε ενημερωθεί για το συμβάν και ότι μετέβαινε στην περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο εναέρια μέσα βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης διερευνούν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του περιστατικού.