Σε σωτήρια επέμβαση προχώρησαν ψαράδες κοντά στο νησί Σέδρος, στην πολιτεία Μπάχα του Μεξικού, όταν στη διάρκεια του ταξιδιού τους αντίκρισαν έναν σκύλο μέσα στο πέλαγος χωρίς κανέναν άνθρωπο κοντά του.

Ο τετράποδος είχε φτάσει σε σημείο που απείχε περίπου ένα χιλιόμετρο από την ξηρά και προσπαθούσε να παραμείνει στην επιφάνεια κολυμπώντας.

Μόλις το πλήρωμα αντιλήφθηκε την παρουσία του, κατεύθυνε το αλιευτικό προς το μέρος του. Οι ψαράδες πλησίασαν αρκετά ώστε να το περισυλλέξουν και να το ανεβάσουν στο κατάστρωμα σώο. Η επιχείρηση καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στο Διαδίκτυο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 18 Αυγούστου.

Παραμένει άγνωστο υπό ποιες συνθήκες το ζώο κατέληξε σε τέτοια απόσταση από τη στεριά, όπως και για πόσο διάστημα βρισκόταν μέσα στο νερό προτού το προσέξουν οι επιβαίνοντες στο αλιευτικό. Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο σημείο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο σκύλος μεταφέρθηκε τελικά σε ασφαλές μέρος.