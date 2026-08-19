Αυστηρή και απερίφραστη καταδίκη εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απέναντι στις νεότερες τοποθετήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ χαρακτήρισε ως «απάνθρωπες και επικίνδυνες» τις δηλώσεις που έκανε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.



Η διεθνής αντίδραση προκλήθηκε από τις εμπρηστικές τοποθετήσεις του Ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος υποστήριξε ανοιχτά ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα έπρεπε να σκοτώνουν «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύχτα στη Γάζα».



Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν κύμα οργής, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση συγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

«Αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.