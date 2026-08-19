Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι βουλγαρικές τελωνειακές αρχές, βάζοντας «στοπ» σε παράνομη διακίνηση οπλισμού με τελικό προορισμό την καρδιά της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν 45 ημιαυτόματα όπλα, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε μεγάλο φορτίο με σύκα.



Το ύποπτο φορτηγό είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Τουρκία και κατευθυνόταν προς τη Γερμανία, όταν ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον κομβικό μεθοριακό σταθμό του Καπιτάν Αντρέεβο, στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Οι αρχές διενεργούν εξονυχιστική έρευνα για τον εντοπισμό των μελών του διεθνούς δικτύου, ενώ το φορτίο και τα όπλα κατασχέθηκαν άμεσα.

Το τουρκικό φορτηγό διέθετε τα απαιτούμενα φορτωτικά έγγραφα για τα φρούτα, αλλά οι υποψίες τελωνειακών υπαλλήλων αποδείχθηκαν βάσιμες. Κατά τη διάρκεια ελέγχου με ακτινοσκοπικό εξοπλισμό αποκαλύφθηκαν οι κρυψώνες στο φορτηγό και εντοπίστηκαν τα όπλα, αναφέρει η ανακοίνωση των βουλγαρικών τελωνειακών αρχών.



Τους τελευταίους τρεις μήνες, 1.640 πυροβόλα όπλα έχουν κατασχεθεί σε συνοριακούς σταθμούς της Βουλγαρίας, πέντε φορές περισσότερα από τον συνολικό αριθμό όπλων που κατασχέθηκαν τα προηγούμενα έξι χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.