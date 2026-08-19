Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο περιπατητών που βρέθηκαν σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στον Ερύμανθο Αχαΐας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν στην τοποθεσία Αστάχι Βρύση, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση πυροσβεστών της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή και της Ομάδας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας, που αξιοποίησε drones για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους

Η επιχείρηση διήρκεσε όλη τη νύχτα, με τους διασώστες να κινούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικό ανάγλυφο και υπό δύσκολες συνθήκες, μέχρι να προσεγγίσουν τους δύο περιπατητές.

Τελικά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, βάζοντας τέλος σε μια πολύωρη επιχείρηση που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμό.

Το βίντεο από την επιχείρηση αποτυπώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κινήθηκαν οι διασώστες, αλλά και το δύσβατο τοπίο στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί οι δύο περιπατητές.