Οι ήδη κακές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία περνούν σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με τη Συρία να μετατρέπεται στο νέο πεδίο όπου οι δύο χώρες δοκιμάζουν τις αντοχές και τις «κόκκινες γραμμές» η μία της άλλης.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο σκηνικό, ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επισκέφθηκε ισραηλινές δυνάμεις στη νότια Συρία και έστειλε ένα μήνυμα που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο από την Άγκυρα.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρικές δυνάμεις να εδραιώσουν την παρουσία τους στα σύνορά μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τις επιχειρησιακές του δυνατότητες «όπου και όποτε απαιτείται».

Ο πραγματικός «ελέφαντας στο δωμάτιο»: η Τουρκία

Η δήλωση Ζαμίρ έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Οκτώ αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τον διάδρομο και εγκαταστάσεις της βάσης, προκαλώντας ζημιές αλλά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όχι θύματα.

Και κάπου εδώ η κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας βγαίνει πλέον σχεδόν απροκάλυπτα στην επιφάνεια.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Συρία βρισκόταν στα πρόθυρα να επιτρέψει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί άμεση απειλή για την ασφάλειά του.

The Prime Minister's Office:

Israel and Syria agreed to a status quo in security matters, which Syria was on the verge of breaching by permitting Turkish troops to deploy at an airbase near Aleppo.



Israel repeatedly warned Syria that such a deployment would pose a threat to… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 18, 2026

Μάλιστα, δύο Σύροι αξιωματούχοι ανέφεραν στο Associated Press ότι τουρκική αντιπροσωπεία είχε επισκεφθεί την Αμπού Ντουχούρ μόλις λίγες ώρες πριν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, προκειμένου να εξετάσει τις εργασίες αποκατάστασης της βάσης.

Η απάντηση της Τουρκίας ήταν εξίσου σκληρή. Η τουρκική προεδρία απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ και κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι ακολουθεί «επεκτατικές και αποσταθεροποιητικές πολιτικές», ενώ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιδρομές ως παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

We are deeply concerned that the confirmed Israeli airstrikes on Abu al-Duhur Airbase constitute an unnecessary escalation that does not advance regional stability.



The Al-Sharra government has neither adopted a predatory posture nor maintained proxy forces. It has, in fact,… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 18, 2026

Οι δύο χώρες έχουν εδώ και καιρό βρεθεί σε αντίθετα στρατόπεδα για μια σειρά ζητημάτων, με τον πόλεμο στη Γάζα να έχει επιδεινώσει δραματικά το κλίμα. Η Συρία, όμως, προσθέτει τώρα έναν ακόμη πιο επικίνδυνο παράγοντα: και οι δύο πλευρές έχουν στρατιωτικά και στρατηγικά συμφέροντα μέσα στην ίδια χώρα.

Η Τουρκία έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη νέα συριακή ηγεσία και παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση και εξοπλισμό, ενώ το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία σε σημεία που θεωρεί ότι μπορούν να απειλήσουν την ασφάλειά του.

Οι ΗΠΑ φοβούνται ένα «ατύχημα» που μπορεί να ανάψει φωτιά

Το πόσο εύφλεκτη έχει γίνει η κατάσταση φαίνεται και από την παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, χαρακτήρισε το ισραηλινό χτύπημα «αχρείαστη κλιμάκωση», ενώ οι ΗΠΑ επιχειρούν να στήσουν μηχανισμό συνεννόησης ανάμεσα σε Τουρκία, Ισραήλ και Συρία ώστε να αποφευχθεί μια κατά λάθος στρατιωτική σύγκρουση.

Και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της νέας κρίσης: Ισραήλ και Τουρκία δεν ανταλλάσσουν πλέον μόνο βαριές κουβέντες από απόσταση. Οι στρατηγικές τους στη Συρία αρχίζουν να ακουμπούν η μία πάνω στην άλλη επί του πεδίου.

Το μήνυμα Ζαμίρ, αμέσως μετά τον βομβαρδισμό μιας βάσης όπου είχε προηγηθεί τουρκική παρουσία, δείχνει ότι η Ιερουσαλήμ θέλει να χαράξει τη γραμμή της με όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο τρόπο. Και η Άγκυρα, από την πλευρά της, δείχνει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω από τον ρόλο που διεκδικεί στη νέα Συρία.