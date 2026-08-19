Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Μπραν για τα play off του Europa Conference League και έστειλαν μήνυμα στήριξης.

Με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια να έχει προκαλέσει αντιδράσεις και το κλίμα να μην είναι και το καλύτερο δυνατό, οι οργανωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» θέλησαν να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες και να στείλουν μήνυμα ενότητας και στήριξης.

Έτσι, βρέθηκαν στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας την Τετάρτη (19/8) για την τελευταία προπόνηση πριν το πρώτο ματς με τους Νορβηγούς, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στη σελίδα τους στο Facebook.

«Πάντα δίπλα στον ΠΑΟΚ, πάντα δίπλα στην ΟΜΑΔΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ ΦΕΡΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ!», ανέφεραν στο μήνυμά τους και το πρώτο βήμα για αυτή την πρόκριση πρέπει να γίνει την Πέμπτη (20/8) στην Τούμπα.