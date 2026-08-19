Ο Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, οπότε θα απουσιάσει από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στις ατομικές προπονήσεις που κάνει στις ΗΠΑ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, την οποία περιμένουν πώς και πώς οι οπαδοί των «πράσινων».

Μπορεί το πρόγραμμα της Stoiximan Basket League να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό, ο Ναν πάντως θα απουσιάσει σίγουρα από το Super Cup και από εκεί και πέρα θα λείψει και από τα πρώτα παιχνίδια της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του αντιμετωπίζοντας τις Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10), Φενέρμπαχτσε (8/10), Παρτιζάν (13/10) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10).

Αν ο Ναν μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, τότε θα απουσιάσει από όλα αυτά τα ματς. Αν καταφέρει να επιστρέψει στη δράση σε έξι εβδομάδες, τότε η επιστροφή του στη δράση αναμένεται στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, στις 8 Οκτωβρίου.