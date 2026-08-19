Για περισσότερα από έξι χρόνια, ο Μάθιου Τζόνσον μεγάλωνε πιστεύοντας ότι ήταν βαριά άρρωστος. Τον μετέφεραν με αναπηρικό αμαξίδιο, τρεφόταν μέσω σωλήνα και υποβλήθηκε ακόμη και σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η μητέρα του έπεισε γιατρούς, συγγενείς και ολόκληρη τη Βρετανία ότι το παιδί της έπασχε από σειρά σοβαρών παθήσεων.

Η αλήθεια που αποκαλύφθηκε αργότερα ήταν συγκλονιστική: ο Μάθιου, που είχε γίνει γνωστός ως «το πιο άρρωστο αγόρι της Βρετανίας», δεν έπασχε από διαβήτη, τροφικές αλλεργίες, εγκεφαλική παράλυση ή κυστική ίνωση. Η μητέρα του, Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον, είχε κατασκευάσει επί εξήμισι χρόνια μια ολόκληρη ιστορία γύρω από την υγεία του γιου της, εξαπατώντας ακόμη και τους γιατρούς, με στόχο τη δημοσιότητα και τα οικονομικά οφέλη.

Η Χέιντεν-Τζόνσον, από το Τόρμπεϊ του Ντέβον, οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ ο Μάθιου τέθηκε υπό ανάδοχη φροντίδα και στη συνέχεια ξεκίνησε μια νέα ζωή στο Σέφιλντ.

Μητέρα και γιος παραχώρησαν ξεχωριστές συνεντεύξεις για το ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Love You To Death». Ακούγοντας όσα είχε να πει η μητέρα του, ο Μάθιου δήλωσε ότι ένιωσε «ανάμεικτα συναισθήματα», ενώ η στάση της ενίσχυσε την απόφασή του να μην έχει επαφές μαζί της.

Μιλώντας στο BBC για το πώς ένιωσε ακούγοντας τη δική της εκδοχή, ανέφερε: «Ένιωσα μεγάλη απογοήτευση, αλλά νομίζω και απογοήτευση με την έννοια της αγανάκτησης, καθώς σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ανάληψης ευθύνης από την πλευρά της».

«Όταν είδα ότι, ακόμη και έπειτα από δύο δεκαετίες… εξακολουθεί να επιμένει στην ίδια ιστορία και να πιστεύει ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για μένα… αυτό προφανώς δεν είναι σωστό», πρόσθεσε.

Τα ψέματα άρχισαν μετά τη γέννησή του

Η Λίζα Χέιντεν-Τζόνσον ήταν 35 ετών όταν, το 2010, δικαστής στο Βασιλικό Δικαστήριο του Έξετερ την καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών και τριών μηνών.

Στη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι η εξαπάτηση άρχισε όταν ο Μάθιου γεννήθηκε πρόωρα το 2001 και χρειάστηκε να τρέφεται προσωρινά μέσω σωλήνα.

Το παιδί στη συνέχεια ανάρρωσε, όμως η μητέρα του επέμενε ότι τα προβλήματα υγείας του συνεχίζονταν.

Για χρόνια έδινε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του γιου της, υποστηρίζοντας ότι παρουσίαζε διάφορα συμπτώματα, παρότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν κάποια πάθηση που να τα δικαιολογεί.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μάθιου έπασχε από διαβήτη και έφθασε στο σημείο να προσθέτει γλυκόζη στα δείγματα ούρων του, προκειμένου να παραπλανήσει τους γιατρούς και να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Γιατροί, φίλοι και συγγενείς, ακόμη και ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού, είχαν πειστεί ότι ο Μάθιου δεν μπορούσε να φάει ή να καταπιεί τροφή.

Οι ενέργειες της μητέρας του είχαν ως αποτέλεσμα το παιδί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να τρέφεται μέσω σωλήνα που είχε τοποθετηθεί στο στομάχι του.

Οι δημόσιες εμφανίσεις και τα οικονομικά οφέλη

Η Χέιντεν-Τζόνσον παρουσίασε τον γιο της σε αναπηρικό αμαξίδιο στην τότε Δούκισσα της Κορνουάλης και σημερινή βασίλισσα Καμίλα, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεόραση.

Παράλληλα, συγκέντρωσε περίπου 130.000 λίρες σε επιδόματα, έχοντας εξασφαλίσει περίπου 20.000 λίρες ετησίως ως επίδομα διαβίωσης λόγω αναπηρίας.

Η οικογένεια έλαβε επίσης δώρα από φιλανθρωπικές οργανώσεις για παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μια κρουαζιέρα στην Τενερίφη και δωρεάν εισιτήρια για το «X-Factor».

Οι ισχυρισμοί της άρχισαν να τίθενται σοβαρά υπό αμφισβήτηση το 2007, όταν ένας παιδίατρος θεώρησε ύποπτο το γεγονός ότι τα προβλήματα υγείας του Μάθιου συνεχίζονταν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει προκύψει κάποια σαφής διάγνωση.

Τον Οκτώβριο του 2007 η Χέιντεν-Τζόνσον συνελήφθη και τρία χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

«Ήταν σαν ένα πυρετώδες όνειρο»

Ο Μάθιου περιέγραψε σήμερα την περίοδο κατά την οποία άρχισε να καταρρέει η ιστορία που είχε κατασκευάσει η μητέρα του σαν ένα «πυρετώδες όνειρο».

«Με έβαλαν σε ανάδοχη οικογένεια. Με φρόντισαν αρκετοί διαφορετικοί άνθρωποι, απομακρύνθηκα από τον πατέρα μου και την αδελφή μου, ακόμη και από τα κατοικίδια της οικογένειας. Ήταν αρκετά δύσκολο», είπε.

«Όμως, κοιτάζοντας πίσω, ήταν κάτι που συνέβη αρκετά γρήγορα και μπόρεσα να κάνω μια νέα αρχή όταν μετακόμισα στο Σέφιλντ. Έτσι κατάφερα κατά κάποιον τρόπο να προχωρήσω τη ζωή μου».

«Μου αρέσει πάντα να λέω ότι η ζωή μου ουσιαστικά ξεκίνησε όταν βρέθηκα στο Σέφιλντ. Μπορώ να αξιοποιήσω όσο καλύτερα γίνεται αυτό το κομμάτι της ζωής μου και να αφήσω το προηγούμενο πίσω».

Η στήριξη από την οικογένειά του

Ο Μάθιου αποδίδει σημαντικό μέρος της προσπάθειάς του να ξεπεράσει όσα συνέβησαν στη βοήθεια που δέχθηκε από συγγενείς και φίλους.

«Η αδελφή μου, η Λόρα, με έχει στηρίξει πραγματικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήμασταν πάντα ο ένας δίπλα στον άλλο», ανέφερε.

Ο πατέρας του Μάθιου απαλλάχθηκε από κάθε υποψία εμπλοκής στην υπόθεση, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε εξαπατηθεί και ο ίδιος από τη Χέιντεν-Τζόνσον.

«Ο πατέρας μου πάντα με φρόντιζε», είπε ο Μάθιου.

«Η ζωή του ανατράπηκε την ίδια στιγμή, γι’ αυτό εκτιμώ πραγματικά όλα όσα έχει κάνει για μένα όλα αυτά τα χρόνια».

Όπως πρόσθεσε, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δική του απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε όσα είχε ζήσει.

«Νομίζω επίσης ότι, κατά κάποιον τρόπο, πρέπει να καταφέρεις μόνος σου να περάσεις μέσα από όλο αυτό, επειδή στην πραγματικότητα μόνο εσύ μπορείς να αποφασίσεις με ποια νοοτροπία θα το αντιμετωπίσεις».

«Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι η απόφαση να μην αναλώνεσαι σε όσα συνέβησαν και η επιλογή να κοιτάξεις μπροστά αντί να κοιτάζεις στο παρελθόν».

Σήμερα, ο Μάθιου δηλώνει αποφασισμένος να επικεντρωθεί στη ζωή που έχει δημιουργήσει και να αφήσει πίσω του τα γεγονότα της παιδικής του ηλικίας.

Το ντοκιμαντέρ «Love You To Death» θα μεταδοθεί από το Channel 4 στις 21:00, ώρα Βρετανίας.