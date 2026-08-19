Τραγωδία στην Κένυα, όπου ελικόπτερο που μετέφερε τουρίστες συνετρίβη στους πρόποδες του όρους Ολολόκβε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι επτά άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Στο ελικόπτερο βρίσκονταν έξι επιβάτες και ο πιλότος, ενώ κανείς δεν επέζησε από τη συντριβή, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

🎥: The site of a reported helicopter crash in Kirish, close to Mt. Ololokwe in Samburu County, on August 19, 2026#HomeOfHardTruths pic.twitter.com/LiAtNLzdy8 — Radio Generation (@RadioGenKe) August 19, 2026

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα πρόσωπο με ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στον Ισημερινό: ο Μικέλε Σένσι-Κοντούγι, επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Πληροφοριών (CIES) και στενός συνεργάτης του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα. Μαζί του σκοτώθηκε και η σύζυγός του, Στέφανι. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον Ισημερινό, καθώς επρόκειτο για ένα από τα πρόσωπα του στενού κύκλου του προέδρου της χώρας.

«Σήμερα, ο Μικέλε και η Στέφανι έφυγαν από κοντά μας πολύ πρόωρα. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά τους, ιδίως στα παιδιά και στους γονείς τους», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Ισημερινού, Ρομπέρτο Λούκε.

Difícil pronunciarse cuando sigues incrédulo por la noticia de una tragedia como esta. Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres. Mis sentidas condolencias a ellos en este momento tan duro.



A Daniel y Lavinia los… — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) August 19, 2026

Το ελικόπτερο εκτελούσε τουριστική πτήση όταν, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, κατέπεσε στην περιοχή Σαμπούρου. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια σκορπισμένα στο δύσβατο έδαφος, με τις ομάδες διάσωσης να επιχειρούν στην περιοχή.

Πέντε Αμερικανοί μεταξύ των νεκρών

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι πέντε Αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα θύματα, χωρίς να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τις ταυτότητές τους.

Οι αρμόδιες αρχές της Κένυας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι οδήγησε το ελικόπτερο στη μοιραία πτώση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια πιθανή αιτία του δυστυχήματος.

Η συντριβή αφήνει πίσω της επτά νεκρούς και πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τα τελευταία λεπτά της πτήσης, την ώρα που στον Ισημερινό θρηνούν την απώλεια του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και της συζύγου του.