Στην απόκτηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα προχωράει ο Ολυμπιακός, καθώς υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το θέμα που έχει προκύψει με τον Τόμας Γουόκαπ δεν δημιουργεί μόνο αγωνιστικό πρόβλημα στους «ερυθρόλευκους» αλλά και στον αριθμό των ελληνικών διαβατηρίων που πρέπει να υπάρχουν στο ρόστερ. Πρόβλημα που θα λυθεί με τη μεταγραφή του Πλώτα.

Ο 22χρονος γκαρντ, ο οποίος είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ στη Stoiximan Basket League την περασμένη σεζόν, ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Πειραιά καθώς υπάρχει πλέον συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Προμηθέας είπε το «ναι» στον Ολυμπιακό και ο Πλώτας, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και σε Καρδίτσα και Κόροιβο Αμαλιάδας ενώ υπήρξε διεθνής με τις Εθνικές ομάδες U18 και U20, θα αγωνίζεται πλέον υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.